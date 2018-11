Fujimorismo ataca a Domingo Pérez, pero callan por amenazas de Chávarry

Luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez, quien fue el que hizo el requerimiento, se pronunció sobre la figura Pedro Chávarry al mando del Ministerio Público.

“Lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, dijo el jefe de grupo del Equipo Especial a la su salida de la Sala Penal.

Consultada sobre esta opinión, la congresista fujimorista Úrsula Letona criticó duramente a Pérez Gómez, pues dijo que no le correspondía opinar sobre quien es su jefe y además cuestionó su labor respecto a la investigación que aún cursa contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos.

“Yo creo que el señor Pérez se equivoca, a él le corresponde no hacer un llamado, una reflexión. A él le corresponde aplicar el derecho, un fiscal es el titular de la acción penal, no es el que hace reflexiones respecto del jefe de su institución. Yo creo que el fiscal Pérez nuevamente se ha convertido en un actor político, él no aplica la justicia, lo que está haciendo es política y en ese sentido, el que debe reflexionar es él”, dijo la parlamentaria a las afueras del penal de mujeres de Chorrillos hasta donde acudió con algunas colegas de su bancada para visitar y llevar alimentos a Keiko Fujimori, quien se encuentra recluida desde hace dos días.

Tras el comentario de Pérez Gómez, Chávarry se defendió en su cuenta de Twitter y atacó al fiscal recordándole el expediente del caso Chinchero.

“El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez”, escribió el fiscal de la Nación.

En ese sentido, cabe recordar que Chávarry amenazó al presidente Vizcarra cuando este le recomendó dar un paso al costado. "Ponderación presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia", escribió también en Twitter.

No obstante, en aquella oportunidad ningún representante de Fuerza Popular se pronunció sobre dichas declaraciones.