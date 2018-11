Aramayo contradice mensaje de FP y arremete contra Vizcarra

La congresista fujimorista Alejandra Aramayo acudió al E.P Anexo Mujeres de Chorrillos para visitar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y brindó algunas declaraciones acerca de los últimos eventos en el partido y criticó al Poder Ejecutivo.

De esta forma, la legisladora comentó a su salida del penal donde también estuvo recluida Nadine Heredia lo siguiente: "Me llama la atención que el presidente [Vizcarra] y su premier estén yendo a tomarse fotos al Norte", contradiciendo el mensaje de diálogo que había hecho público Keiko y, posteriormente, su vocero titular Carlos Tubino.

Pese a ello, la parlamentaria no se detuvo allí, sino que también destacó que "solo ha avanzado el 20%" del plan de reconstrucción en esta zona del país. "Esa no es la agenda que a ustedes les interesa, no les interesa la agenda del país", destacó.

Asimismo, criticó a la prensa que cubría su salida y destacó que "los medios tienen su agenda particular del fiscal de la Nación Pedro Chávarry de cara al tema Lava Jato", y no precisó si la bancada fujimorista agilizará las denuncias que hay en contra del titular del Ministerio Público.

También criticó las preguntas que le hicieron acerca del blindaje a César Hinostroza que ella misma confesó en el chat de 'La Botica'. "Hay intereses de segmentar y desmembrar conversaciones con un determinado fin judicial", alegó la fujimorista.

"Lo que se tiene que hacer es trasladarse de forma completa el sentido de la conversación", indicó; sin embargo, no precisó qué podría significar lo que indicó en las conversaciones. En este sentido, también se quedó en silencio cuando se le pidió si haría un mea culpa por estas declaraciones.