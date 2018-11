Keiko Fujimori pasó su primera noche en el penal de Mujeres de Chorrillos

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, pasó su primera noche en el anexo 2 del penal de Mujeres de Chorrillos, después que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, fue la primera en llegar a visitar a Keiko Fujimori este viernes, según explicó, llevó un desayuno para la presidenta de su partido. “Imagino que en el transcurso del día vendrán más congresistas”, explicó brevemente.

El segundo parlamentario fujimorista en llegar al penal de mujeres fue Héctor Becerril, quien evitó brindar declaraciones a la prensa.

Cabe precisar que, Keiko Fujimori pasó la noche en un ambiente especial, alejado de las otras internas, donde también se encontraba la exprimera dama Nadine Heredia.

"Ella está en el Anexo, que es un ambiente reservado. Está en el mismo pabellón, en el mismo ambiente [que estuvo Nadine Heredia], se le ha asignado el mismo pabellón y el mismo ambiente. Sobre todo, por seguridad. Son los trámites propios de la junta de clasificación", explicó Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.

Asimismo, la letrada explicó que su patrocinada no cuenta con ningún privilegio especial y es tratada como cualquier otra reclusa. "No es un ambiente con privilegios, se le está cautelando como a cualquier otra interna. Ha comido lo que ha comido otra interna común. No necesita ni ha requerido ningún tipo de privilegios", indicó.

Un hecho curioso es que, la lideresa de Fuerza Popular se encuentra recluida en el penal que inauguró su padre, el expresidente Alberto Fujimori, tras perpetrar el autogolpe en 1992.

Keiko Fujimori presentará una apelación

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, explicó que el próximo lunes 5 de noviembre presentarán una apelación contra la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Según explicó, tras presentar el recurso pasan entre dos o tres semanas para realizar las audiencias.