Candidato de Élmer Cáceres: “El estadista Ísmodes cree que la gente vive de porcentajes”

Gutiérrez fundó el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio en 2013. Con esta camiseta, Elmer Cáceres Llica pretende convertirse en el próximo gobernador de Arequipa. Sin embargo, aún no definen un equipo técnico para un posible gobierno. Este podría ser su talón de Aquiles. A pesar de esto, piensa en un partido nacional con miras al 2022.

¿Usted es dueño de Unidos por el Gran Cambio?

No es un movimiento con dueño. Está dirigido para quienes quieran servir a su distrito, provincia o región. Lo que buscamos es formar jóvenes para que luchen por sus pueblos. Ese es el objetivo principal.

Pero usted fundó el movimiento.

Yo participo en política desde los 14 años. Lo que busco es luchar contra la corrupción. Por eso empecé a viajar a provincias desde el 2014.

¿Cómo inicia la relación con Elmer Cáceres Llica?

Quisimos que postule con nosotros en 2014, pero nos dijo que ya estaba comprometido con Somos Perú. Hace dos años pudimos concertar la alianza con él. Coincidimos en muchas cosas; somos de izquierda y buscamos el bienestar de la región.

¿Pero antes lo conocía? Tiene una fama de indisciplinado...

No indisciplinado. Lo tomo como un joven rebelde, al que le duele que se lleven el dinero del Gobierno Regional.

Además de bebedor...

Tampoco podemos esconder que se toma sus tragos, pero no lo he visto en estado etílico paupérrimo y menos que se desespere por tomar. Ese video que circula en las redes lo desprestigia. No podemos criticar, porque todos los políticos se toman su whisky.

También una denuncia por supuesta violación y ahora un proceso por falsificar documentos.

Ese fue un problema de asesoramiento. Pensaron que haciendo más escándalo se reduciría el impacto pero fue al revés. Pero no se le ha probado. Sobre lo otro, será la justicia la que decida.

¿Hablará con él para que se modere?

Ya hablé con él sobre ese tema. En la campaña tenemos que moderarnos. No me ha dado dolores de cabeza ni tampoco me arrepiento.

Se rumorea un conflicto interno entre ambos.

No nos ven juntos, pero es porque tenemos funciones en la campaña. Yo viajo también y doy discurso para ganar votos.

¿Quién financia la campaña? ¿Usted?

Sí, sí. No pedimos dinero a los que participan con nosotros. Solo queremos una campaña conjunta, por eso en los banners sale siempre Elmer. Eso permite ahorrar gastos.

¿Cuánto habrán invertido?

Para el gobierno regional no más de S/ 100 mil.

En 2014 también dio un apoyo a la gobernadora Yamila Osorio.

No es un secreto, yo lo hice público. Me pareció que se debía apoyar a los jóvenes.

¿Se arrepiente de eso?

No. Pero a Osorio le ha faltado rodearse de buenos técnicos.

¿Hubo pago de favores? Su hija, Kimmerlee Gutiérrez, trabaja en Autodema.

Ella es una profesional. Ha hecho maestría en China. Si un profesional es bueno, la institución gana. Con Yamila fueron cercanas y ella la pone como funcionaria de confianza. Ahora ella (Kimmerlee) es trabajadora, nada más.

¿Pero funcionará usted como un puente entre la gestión Osorio y Cáceres Llica?

Nada de eso. No vamos a aceptar un solo técnico de la gestión actual. Vamos a fiscalizar a todos, hasta la gestión de Daniel Vera Ballón.

Cáceres Llica anunció que presentará a sus asesores. Entre ellos nombró a un asesor de Osorio.

Yo creo que lo que él ha referido es su lista técnica para el resto de la campaña, para los debates. Pero los técnicos que van a trabajar en la región, si ganamos las elecciones, los discutiremos ambos.

Se dice que las propuestas de Cáceres Llica son populistas.

Para nada. Sí es posible separar tierras para los agricultores arequipeños en Majes Siguas II. Nosotros lo lograremos. Queremos mejorar educación, salud, turismo. Son propuestas de Unidos por el Gran Cambio.

¿Qué opina sobre Javier Ísmodes?

Es un joven sin mucha experiencia. Un estadista que solo habla de porcentajes, pero no se da cuenta que la gente no vive de eso. Su peor error, por desesperación, es ponerse la camiseta peruana. Ni él se cree que es peruano porque hizo muchos contratos con los chilenos. A la gente hay que decirle cómo mejorará la canasta familiar: con apoyo a la agricultura.