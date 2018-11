Daniel Salaverry le pide a Chávarry evaluar su permanencia en el cargo

A diferencia de su bancada Fuerza Popular, ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, invocó al cuestionado fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, evaluar y reflexionar sobre su continuidad en dicho cargo.

Salaverry insistió, “con todo respeto”, que el fiscal de la Nación debe hacer un balance y analizar si es conveniente su continuidad en tal alto cargo público.

“Al fiscal Chávarry le corresponde como cabeza de esa institución hacer un análisis y una evaluación seria, sincera, profunda, a conciencia de su permanencia o no en su institución... Debe evaluar si esa permanencia beneficia o no a su institución... Le hago la invocación para que pueda reflexionar y evaluar si su permanencia en el cargo de fiscal de la Nación beneficia o no al Ministerio Público, sostuvo el presidente del Parlamento.

Asimismo, Salaverry invocó a su colega y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, a acelerar el análisis de las denuncias constitucionales contra el aún fiscal de la Nación.

“Quiero invocar a que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que pueda sesionar hoy, mañana, el viernes, sábado o domingo. Esto de esperar de lunes a lunes es un mal mensaje a la población”, afirmó.

Salaverry insistió en su discurso y afirmó que se busca hacer cambios en el Congreso para un mejor trabajo.

RESPONDEN A SALAVERRY

En diálogo con La República, el fujimorista César Segura afirmó que las denuncias constitucionales contra Chávarry no tienen prioridad en su comisión y dijo que actuará de acuerdo al orden de llegada.

En ese sentido, afirmó que tiene casi 170 denuncias pendientes que debe resolver.

Además, afirmó que el presidente del Congreso no le pondrá la agenda y que no actuará ante presiones mediáticas.

Incluso le dijo, de manera irónica, a Salaverry que si quiere que sesione, pues que no convoque a Pleno y así podría avanzar con los casos pendientes.

SIGUE EL BLINDAJE

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano consideró que la actitud de Segura solo demuestra que el blindaje a Chávarry continúa y que el fujimorismo no cambiará.

En tanto, Gino Costa, autor de una de las denuncias constitucionales pendientes contra el fiscal de la Nación, dijo que esto es una muestra más de que Fuerza Popular no está comprometida en la lucha contra corrupción y que su supuesto nuevo discurso no confrontacional no es de verdad.

El vocero del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, también consideró que la negativa de Segura solo muestra que no hay interés y menos preocupación del fujimorismo en que “alguien tan cuestionado como Chávarry continúe como fiscal de la Nación”.

Gloria Montenegro, autora de otra denuncia constitucional contra Chávarry, lamentó que no exista un verdadero compromiso en combatir la corrupción por parte de la mayoría parlamentaria.

Se debe precisar que el fiscal de la Nación afronta tres denuncias constitucionales, las cuales indican que ha cometido faltas a varios artículos de la Constitución del Perú.

Asimismo, se sostiene que ya no puede continuar en el cargo cuando, según una investigación fiscal, Gonzalo Chávarry es integrante de la organización criminal llamada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, así como señalado de haber cometido otros graves ilícitos.❧

Gino Costa

Congresista no agrupado

“Es necesario que se vean estas denuncias contra Chávarry. Vamos a ver si Fuerza Popular va a continuar con esta falta de voluntad en analizar estos casos”.

Yonhy Lescano

Legislador de Acción Popular

“Ese discurso de no a la confrontación es puro palabreo. Ellos quieren seguir blindando al fiscal de la Nación. Les conviene seguir en esa actitud”.

Alberto Quintanilla

Parlamentario de Nuevo Perú

“El fujimorismo sigue utilizando su maquinaria para protegerse. Cuando se sancionó a Kenji Fujimori actuaron en menos de una semana”.