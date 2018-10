Fuerza Popular consideró a Keiko como "presa política" por prisión preventiva [VIDEO]

Después de que el juez Richard Concepción Carhuancho falló en contra de Keiko Fujimori, dándole 36 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht, la bancada de Fuerza Popular se pronunció por la decisión judicial.

Desde el Palacio Legislativo, la agrupación fujimorista resaltó la labor de su lideresa y cuestionó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

El congresista y secretario general de partido político, Miguel Torres, indicó que “Keiko Fujimori es la primera presa política en el Perú”.

“Keiko nos ha demostrado, por años, su colaboración con la justicia, con la búsqueda de la verdad, pero hoy se emitió una resolución vergonzosa en la que atropellaron sus derechos”, añadió el parlamentario naranja.

Asimismo, expresó que “lo que han hecho hoy no tiene nombre. Es nuevamente un intento para apagar la voz de Keiko, pero no lo lograrán. Ella puede estar presa, pero su voz no ha sido silenciada”. Afirmó que se mantiene el pedido al Ejecutivo para la creación de una agenda de consenso.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, señaló que “Este es un caso de persecución política en el Perú. Ha sido un show mediático”. Explicó que los argumentos de Richard Concepción Carhuancho rondaron alrededor del chat ‘La Botica’. Según el congresista, se tratan de conversaciones privadas que no debían de ser tomados en cuenta por el juez.

“Se ha sacado un chat privado y sobre eso se ha fundamentado que eso es una demostración de obstaculización. Se olvidan del derecho que tenemos todos los peruanos, del secreto a las comunicaciones”.