Cáceres Llica anuncia como asesor a Elvis Jump, pero lo retira en menos de 5 minutos

La segunda vuelta para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha encontrado desubicado al candidato Elmer Cáceres Llica, del movimiento Unidos por el Gran Cambio. Ayer anunció a Elvis Jump como uno de los técnicos en transporte que lo acompañaría en un posible gobierno. Empero, cambió de opinión a los cinco minutos. Lo sacó porque se enteró en la conferencia que Jump asesora a la actual gobernadora Yamila Osorio Delgado.

Carta notarial y asesor

El candidato convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el 2 de octubre envió una carta notarial a la gobernadora exhortándola a que no firme la adenda 13 para el cambio tecnológico del proyecto de irrigación Majes Siguas II. Esto representaría un desembolso de 110 millones de dólares en favor de Cobra, la empresa que tiene la concesión del proyecto.

Según indica la carta, existen informes de la Contraloría General de la República que observan la adenda y recomiendan no firmarla. Además concluye que el proyecto puede continuar con el contrato actual sin generar más costos al Estado.

"La señorita Yamila no nos responde hasta el momento. Esperamos que no lo firme y no deje pasivos que tendríamos que asumir", aseveró Cáceres Llica. Este además criticó la construcción de diversas obras que ejecuta la gestión de Osorio y que hasta el momento no culminan. "La variante no se culmina y creemos que la vía Cono Norte no tiene un buen expediente. Se nota que no trabaja y que tampoco la asesoran bien", agregó.

Al consultarle sobre el equipo técnico que lo acompañaría para revisar los proyectos que critica, Cáceres Llica dijo que los anunciaría el próximo lunes. Pero adelantó el nombre de Elvis Jump, reconocido especialista en temas de transporte.

Sin embargo, Jump es actualmente asesor de la gobernadora Osorio, a quien el candidato critica duramente. Tras comentarle esto, Cáceres Llica dijo no tener conocimiento. "Hay que darle el beneficio de la duda. Sinceramente no sabía que era asesor de Osorio. Si fuera, ya no lo consideraría mi asesor. No queremos tener nada que ver con la actual gestión".

Tras ser consultado sobre esto, Jump aceptó que sí conversó con Cáceres Llica y agradeció que fuera considerado parte del equipo técnico del candidato. Sin embargo, se sorprendió cuando le comentamos que el candidato lo sacó del barco en menos de cinco minutos. "Es una medida muy dura. Yo soy asesor de varios políticos", indicó. ❧

Más vínculos con el GRA

Cáceres Llica no solo no sabía de Jump. Una de sus consejeras electas, Kimmerlee Gutiérrez, es también trabajadora en el área de Imagen de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). No solo eso, hasta 2016 fue subgerente de Inversión Privada de dicha institución.

Sin embargo, el candidato dijo no saber nada. "Ella es hija del fundador del movimiento. Él también puso a su gente", manifestó.