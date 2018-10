Abogado Abanto arremetió contra fiscal Pérez por caso Chinchero [VIDEO]

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por su accionar frente al caso Chinchero, ya que, aseguró que es “curioso” que no haya interrogado a la persona que ascendió a su esposa, la exministra de Economía, Claudia Cooper.

“[Critica] La actuación que tuvo en el caso Chinchero donde curiosamente no ha convocado a la exministra Cooper. Me parece muy curioso que a la persona en cuyo ministerio se asciende a un familiar directo del fiscal, no haya sido siquiera convocada para un hecho tan importante para el país”, indicó a su salida de la Sala Penal Nacional.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez es cuestionado por la desiganación de su esposa, Vanessa Medina Muñoz, como directora de Compras Corporativas y Encargos de Perú Compras, un organismo que está adscrito al Ministerio de Economía.

Sobre declaraciones de Jorge Barata contra Jaime Yoshiyama

Por otro lado, el abogado Humberto Abanto rechazó todos los alegatos del fiscal sobre el testimonio de Jorge Barata, exfuncionario de Odebrecht en el Perú, quien confirmó que le entregó dinero a Jaime Yoshiyama.

Hemos sido absolutamente claros, en la defensa de Jaime Yoshiyama para establecer, que todo el tiempo nos hemos movido alrededor de las mentiras de Odebrecht, ha quedado claro, que la supuesta conversación que tuvieron ha generado un email Mameri, Odebrecht y Barata no existe”, indica.

“La tesis de Barata es que le entregó el dinero a mi cliente entre noviembre diciembre del 2010, no existe ningún email, o cosa que acredite eso. Rechazo categóricamente que se haya enviado”, enfatizó.