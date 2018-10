Mentiras públicas

Las revelaciones de los mensajes que se cruzó la cúpula fujimorista a través de la cuenta La Botica, es objeto de varios análisis; el fiscal José Domingo Pérez lo ha usado como un indicio de una clara obstrucción de Fuerza Popular a la investigación del Ministerio Público, especialmente para desprestigiar el trabajo de indagación y presentarlas como politizadas.

El otro contenido es el político. Frente a ellos, los miembros de Fuerza Popular han mostrado argumentos diversos; se afirma que “son privados”, que “son coloquiales”, que “son expresiones del momento” o que “son coordinaciones internas”. Estas explicaciones están cruzadas por un hilo común, que es restar su importancia como orientación política del quehacer cotidiano del fujimorismo.

La explicación que aduce que son conversaciones privadas –que de hecho lo son, aunque de un enorme interés público- no elude el hecho que al ser precisamente privadas, expresan la verdadera opinión de Fuerza Popular respecto a los problemas que aborda. En ese sentido, la abismal diferencia entre lo que se afirma en público y lo que se sostiene en privado es fundamental para desentrañar la naturaleza de la actual crisis política.

La mentira pública de fujimorismo señalaba que no protegían al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, y que frente a las acusaciones que recaen sobre él, su posición es objetiva y responsable. La verdad privada indica otra cosa: que es uno de los suyos, que por decisión personal de Keiko Fujimori ha sido respaldado y que opera como una carta partidaria en el sistema de justicia.

La mentira pública de Fuerza Popular sostiene que este partido apuesta por la gobernabilidad y que insiste en ello a pesar de ser objeto de una campaña de odio. La verdad privada es otra; el fujimorismo es el que realiza prácticas odiosas, cargadas de adjetivos que proponen el aniquilamiento del adversario, donde el eje de la actividad no es la construcción de consensos en medio de la diversidad y discrepancia, sino una guerra de exterminio; los llamados privados a “matar” y chancar” no se repiten en público, pero no es necesario, considerando los hechos.

La mentira pública de Fuerza Popular afirma que están a favor de las reformas para combatir la corrupción y para mejorar el funcionamiento de la democracia. Los mensajes de La Botica señalan que a lo sumo desean cambios muy cosméticos y que su principal propósito es mantener el estado de cosas del que se benefician, proclamándose reformistas en el Congreso y los medios.

Desnudados por las verdades privadas y puestas en contraste con las mentiras públicas pierde peso la indignación de Fuerza Popular sobre la difusión de sus diálogos, entregados con el procedimiento que marca la ley, y adquiere una importancia esencial el doble discurso del partido que dirige el Congreso y su clara apuesta por actuar a partir de permanentes conspiraciones a la democracia. Ahora se constata, gracias a un pequeño botón de muestra, de qué está hecho el fujimorismo.