Keiko Fujimori: audiencia de prisión preventiva continua este sábado 27

Continúa la audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses para la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori por presuntamente liderar una organización criminal, requerimiento fue solicitado por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó retomar las diligencias este sábado 27 desde las 9:00 a.m.

La maratónica audiencia entra a su cuarto día de debate. El fiscal y la defensa de Keiko Fujimori y del presunto asesor Vicente Silva Checa han pasado las últimas tres sesiones combatiendo argumentos a favor y en contra de la prisión preventiva.

La audiencia se encuentra aproximadamente en un 40% pues solo se han visto los casos de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, faltando analizar la situación de otros 10 investigados.

En los dos primeros días de audiencia, el fiscal José Domingo Pérez expuso las razones por las que Keiko Fujimori debe recibir prisión preventiva. Indicó que solo esta figura garantizaría la averiguación de la verdad. Argumentó también que los aportes de Odebrecht a la supuesta organización criminal vienen siendo corroborados por testigos protegidos que temen por su vida. Entre otras razones se encuentran el peligro de fuga y la ocultación de algunos hechos a la Fiscalía como su voto a favor de desestimar las denuncias contra Odebrecht.

Por su parte, la defensa de Keiko Fujimori intentó rebatir los argumentos de Pérez Gómez exponiendo supuestos vicios y omisiones que el fiscal cometió en la solicitud presentada al juez. Entre ellos, que el fiscal había aumentado once elementos de convicción que no habían sido notificados a la parte acusada antes de la sesión. Además, argumentó que la exposición del fiscal se basaba solo en declaraciones y no en pruebas fehacientes.

Por su parte, Keiko Fujimori se mostró confiada por el accionar de su defensa. “La abogada Giuliana Loza, en más o menos dos horas, destruyó todas las mentiras de parte del fiscal con pruebas, con la ley en mano y con el Código Procesal Penal ha demostrado punto por punto cada una de estas mentiras”, expresó una sonriente Fujimori a las afueras la Sala Penal.

En el tercer día de audiencias se trató el caso de Vicente Silva Checa, supuesto asesor de Keiko Fujimori. José Domingo Pérez recordó los vínculos de Silva Checa con Vladimiro Montesinos y reveló que en su domicilio se encontraron documentos de la comisión Lavajato del Congreso. Por su parte el abogado Julio Espinoza alegó que se estaba vulnerando el derecho de defensa de su patrocinado y se le ha dado una prisión express.