Leyla Chihuán: “Lo que gano en el Congreso no me alcanza” [VIDEO]

La parlamentaria fujimorista, Leyla Chihuán aseguró, en una comunicación telefónica con el periodista Nicolás Lúcar, que le hace un gran favor al país en su labor como congresista, a pesar de las recurrentes críticas que afrontan sus colegas por los sueldos que reciben y los beneficios que poseen. En tal sentido, enfatizó que sería congresista ad honorem, pues no vive del sueldo del Congreso de la República.

“Mi motivación no es económica, yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso, indicó la congresista de Fuerza Popular, recientemente comprometida tras su aparición en las conversaciones de "La Botica".

Dijo, además: “Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”. La parlamentaria de 43 años cumple su labor desde el 25 de julio del 2011 por el partido político liderado por Keiko Fujimori, quien afronta un proceso de pedido de prisión preventivo por 36 meses.

Por otro lado, hace poco la congresista arremetió contra el músico Piero Brescia, quien en la víspera le hizo un cántico a la fujimorista en el que la acusaba de blindar a un corrupto. Leyla Chihuán se mostró indignada con el video que se volvió viral en redes sociales y aclaró que “esto no se va a quedar así”, asegurando que fue una falta de respeto el accionar del músico. Asimismo, no descartó interponer una demanda en contra de Brescia porque, según expresó, tiene todas las de ganar, y aclaró que no pretende que todo el mundo piense como ella.