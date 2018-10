Aráoz: fujimoristas que buscan gobernabilidad no están en el chat 'La botica'

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, afirmó que existe un “buen grupo” de parlamentarios de Fuerza Popular que buscan trabajar por la gobernabilidad y dejar de lado la confrontación.

“Creo que hay la voluntad política de un buen grupo de Fuerza Popular que están buscando la gobernabilidad”, explicó en diálogo con la prensa.

Además, Mercedes Aráoz indicó este grupo de fujimoristas representan un brote de confianza en la oposición. Sin embargo, recalcó que estos parlamentarios no están en ningún chat de Fuerza Popular.

“Hay que generar los brotes de confianza. Ese es el grupo que no está en [los chats] "la mototaxi" ni en "la botica", no es el grupo privilegiado (…) Yo sí creo en ellos”, explicó.

Aráoz precisó que no puede confiar en los congresistas de Fuerza Popular con los que no ha trabajado. “Yo puedo hablar con la gente que yo he trabajado de Fuerza Popular, se puede llegar a acuerdos. Pero, con personas que tienen un mandato y que siempre tienen el ataque y el ataque, no sé”, señaló.

Sobre contratación de Walter Jibaja

La congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz, aseguró que la contratación de Walter Jibaja como asesor de Fuerza Popular es responsabilidad exclusiva de la agrupación que lidera Keiko Fujimori y son ellos los que deben dar las explicaciones necesarias.

Como se recuerda, Walter Jibaja trabajó como jefe de seguridad del Parlamento, pero fue separado por Daniel Salaverry tras una serie de cuestionamientos debido a que lanzó tuits ofensivos contra los políticos y ciudadanos opositores a la bancada de Fuerza Popular.