Leyla Chihuán a músico que la troleó: “Esto no se va a quedar así”

La congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, arremetió contra el músico Piero Brescia, quien en la víspera le hizo un cántico a la fujimorista en el que la acusaba de “blindar a un corrupto”.

Leyla Chihuán se mostró indignada con el video que se volvió viral en redes sociales y aclaró que “esto no se va a quedar así”, asegurando que fue una falta de respeto que el músico la troleé.

Asimismo, Leyla Chihuán no descartó interponer una demanda en contra de Brescia porque -según expresó tiene todas las de ganar- y aclaró que “no pretende que todo el mundo piense como ella, en Radio Exitosa.

“Él tiene a su hija en el colegio, ya me han dicho todo. O sea que nos vamos a volver a ver (…) Él no respetó nada ni a los padres ni a los niños ni a mi hijo. A mí dime lo que te dé la gana, y hablamos y discutimos, porque yo no puedo pretender que todo el mundo piense como yo ni que a todo el mundo le agrade las cosas que yo hago. Pero un poquito de respeto”, expresó Leyla Chihuán.



“Si su intención ha sido ofender, denigrar, insultar, o sea lo que ha hecho, ahí está la ley (…) La ley es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Yo he estado con mi hijo ah, cuidado”, añadió.

Como se recuerda, el músico le pidió una foto a Leyla Chihuán y terminó haciendo un cántico, el cual era del agrado de la fujimorista hasta que la "trolleo" al decir "blindaste a un corrupto, vergüenza nacional".