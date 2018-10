Día D para cuestionada licitación del SIT

Wilder Pari y Mónica Cuti

Arequipa

El Municipio Provincial de Arequipa espera hasta el último minuto para tomar una decisión sobre la continuidad de la licitación de la ruta troncal C1B del Sistema Integrado de Transporte (SIT). El proceso tiene signos de vicio. Audios publicados por La República dan cuenta de que el exacalde Alfredo Zegarra Tejada prometió a un grupo de transportistas anular la buena pro y brindarles asesoramiento técnico empresarial, para que se adjudiquen la ruta, calificada por Zegarra como "carnecita", por las ganancias que daría.

Los vicios del proceso iniciaron el 27 de febrero, cuando Zegarra promete a un grupo de transportistas —entonces en rebeldía por quedar fuera del SIT— anular la adjudicación de la ruta troncal C1B. También ofrece una reunión con Lizardo Calderón, coordinador del SIT, para que los asesore. En la reunión, con Calderón, llevada el 28 de febrero, ellos le piden modificar las bases y Calderón responde que es posible, en la cuota de participación de empresas extranjeras. En efecto, se cambió el acápite.

El cambio de bases permite que el Consorcio Integrado del Sur, único postor, siga en carrera. No tiene ningún socio internacional con experiencia en transporte masivo, como señalaban documentos anteriores. Ahora solo se pide un socio con experiencia en rutas troncales.

Además, otro integrante del consorcio es la empresa El Pacific, cuya representante es Luz Marina Palomino. Según transportistas, ello formó parte de las reuniones con Zegarra y Calderón.

Corta experiencia

Otros conformantes del consorcio son de corta existencia. Es el caso de la empresa Viatrans, que según su partida registral fue formada el 9 de agosto de 2018. Allí especifica que su fin es concursar en el SIT. Señala que tendrá como objeto social participar en procesos licitatorios, "principalmente el Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Arequipa".

Otra firma del consorcio, de reciente constitución, es la Empresa de Transportes Integrados SJL. Se conformó el 4 de junio con un capital social de 40 000 soles.

Esta empresa está constituida por tres personas naturales y una jurídica. Esta última es la empresa Metroviabus SAC, que viene a ser el socio nacional con experiencia en rutas troncales. Reporta como sede el distrito de Chorrillos y actividades desde 2012.

La otra empresa que integra el Consorcio Integrado del Sur es Los Canarios, que ya participa en la ruta alimentadora del Cono Norte.

Piden nulidad

El cuestionado proceso por la troncal sigue en pie. Diversas voces piden su nulidad. Es el caso del decano del Colegio de Arquitectos, Félix Solís. Antes ya sugirió la suspensión, para que en su lugar se ejecute un tranvía. Luego de los audios, considera que hay graves indicios de favorecimiento.

Pero la anulación del proceso depende del comité de licitación, presidido por César Durand. Ayer, junto a otros miembros del comité, se reunió en el despacho de la alcaldesa Lilia Pauca, para evaluar medidas respecto al SIT y los pedidos de nulidad.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, Pauca señaló que la licitación sigue en marcha y que la decisión recién se dará hoy en el transcurso de la mañana, pues pidió un informe del proceso al comité de licitación.

La burgomaestre señaló que evaluará el contenido, pero aclaró que solo se revisaría este proceso de licitación, no las otras once adjudicaciones del SIT. “Necesito informarme bien y saber qué irregularidad hay. Por ahora, el problema solo es con esta troncal, a los demás se les dará los permisos de circulación”, señaló.

Sobre las responsabilidades del exalcalde Alfredo Zegarra y Lizardo Calderón, dijo que ellos deberán responder.

Caso aparte es el presidente del comité de licitación, César Durand, quien no quiso dar detalles de lo tratado, más bien se mostró agresivo y burlón. Indicó que el tema no le incumbía a la prensa y que no podía señalar nada porque "no era chismoso". ♣