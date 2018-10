Jorge, el sobrino de Yoshiyama, pidió a testigos protegidos cambiar de versión

La participación de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, en la organización criminal que alude el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, en su acusación por presunto delito de lavado de activos, no se remite a haber aportado para la campaña de Keiko Fujimori con dinero que habría recibido su tío de Odebrecht.

Es sindicado como un operador que, además de buscar aportantes falsos a través de presiones, trató de hacer cambiar de versión a testigos protegidos.

Por eso el fiscal Pérez Gómez lo acusa de lavado de activos, en calidad de integrante de una organización criminal, y de obstaculización de la justicia.

Ayer Jorge Yoshiyama estuvo presente en la audiencia donde se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra él y otros 11 implicados.

Fue uno de los 19 personajes que, junto a Keiko Fujimori, recibió una orden de detención preliminar de 10 días, que fue suspendida por decisión del juez César Octavio Sahuanay de la Segunda Sala de Apelaciones, pero el sábado fue detenido al pisar suelo peruano.

PRESUNTOS DELITOS

En su acusación, el fiscal Pérez Gómez le imputa a Yoshiyama Sasaki el delito de lavado de activos en calidad de integrante de una organización criminal, al haber realizado actos de ocultamiento de fondos ilícitos, materializándose en la captación de falsos aportantes, así como haber propiciado la falsedad testimonial de los supuestos aportantes.

También se le acusa por el delito de obstrucción de la justicia debido a que ofreció beneficios indebidos a los testigos protegidos y los indujo a que presenten un falso testimonio en la investigación preliminar de lavado de activos.

El documento fiscal dice que Jorge Yoshiyama se contactó con el testigo TP-2017-55 N° 2 para que declare falsamente, y habría coordinado con Erick Matto Monge para que también declare falsamente.

El testigo relata que en uno de los encuentros con Jorge Yoshiyama, promovido por Eduardo Privat, “me dice que conocía lo que había declarado y era como una piedra en el camino y si cambiaba mi versión se iba archivar la investigación, que podía cambiar mi declaración con un escrito, que era mejor decir que sí había aportado dinero y que no iba a tener ningún problema”.

Añade que finalmente accedió a firmar el documento y Jorge Yoshiyama le llevó el escrito redactado por los abogados de Fuerza 2011.

Recuerda que después de firmar el documento, Yoshiyama Sasaki dejó de buscarlo, pero luego cuando la Fiscalía lo cita para que declare, le pide que en su declaración se reafirme en la falsedad.

En su informe, el fiscal Pérez Gómez precisa que el 2011 la familia de Jaime Yoshiyama y Carlos Bedoya Camere en conjunto (16 personas) aportan la suma de S/ 1.634.676.44, mientras que el 2016 solo Jorge Yoshiyama hizo un aporte de S/ 122.240. ❧

Por un favor aceptaron dar sus nombres

Patrizia Coppero del Valle, quien figura junto a su exesposo Giancarlo Bertini Vivanco en la lista de aportantes a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, recordó haber firmado varios recibos de aporte, pero nunca haber visto los 79 mil soles que supuestamente donó y que no eran suyos ni de su expareja.

Coppero aseguró que junto con Bertini, a Jorge Yoshiyama le hicieron el favor de figurar como aportantes de fondos para el partido de Keiko Fujimori por la amistad que tenían y porque le debía algunos favores.

“Yo no veía el dinero, yo solo veía el voucher. Un recibo de donativo, decía; había que poner el monto, la cantidad, el nombre y la firma. Nada más (…) Me imagino que se iba al banco con eso y se depositaba el dinero”, explicó, tras recalcar que no tenía acceso a las cuentas.