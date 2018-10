Keiko Fujimori: “Hay una sociedad entre el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción”

Arremete. Keiko Fujimori volvió a dar una conferencia luego que la audiencia que iba a evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra y otros 11 investigados sea suspendida. Su discurso fue el mismo que el de los últimos días: que existe una persecución contra ella.

Keiko Fujimori dijo que "hay clara sociedad entre el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho y la gran desesperación que existe entre ambos para meterme presa a como de lugar, con una solicitud que lo que más resalta son las irregularidades".

Como se recuerda, José Domingo Pérez es el encargado de investigar los aportes de Odebrecht a Keiko Fujimori y el juez Richard Concepción Carhuancho quien decide la misma. Pero para Keiko Fujimori, la intención de estos dos magistrados es perjudicarla.

"Frente al pedido de recusación que presentó la doctora Giuliana Loza, ¿un juez está éticamente y constitucionalmente facultado para resolver este pedido, después de haber dictado una detención preliminar y arbitraria, como lo ha señalado en dos oportunidades la Sala Penal de Apelaciones? La respuesta es no", dijo Keiko Fujimori.

La defensa de la lideresa de Fuerza Popular logró que la audiencia sea suspendida argumentando la falta de tiempo para que se estudie toda la documentación del Ministerio Público con respecto a su caso. "Yo lo único que solicito es que se me respete el debido proceso y la presunción de inocencia. He afrontado todas las investigaciones en los últimos 18 años. Acá estoy, dando la cara. La prisión es para los culpables, no para los procesados", agregó Keiko Fujimori.