César Hinostroza: afirman que bajaría su condena si es colaborador eficaz

Mario Amoretti, conocido abogado penalista, se refirió al caso del exmagistrado César Hinostroza, quien cayó capturado en la localidad de Navalafuente, en España, gracias a la intervención de la Interpol por requerimiento del Estado peruano y ahora está a la espera de que la Audiencia Nacional decida su situación. Así, destacó la posibilidad de que el exjuez reduzca su pena

De acuerdo con el enlace telefónico que realizó con el canal RPP, el especialista indicó que, debido a la cantidad de delitos cometidos por el líder de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', podría tener más de 30 años de prisión. No obstante, si se acoge a la figura de colaborador eficaz, esta se reduciría significativamente.

"Si Hinostroza se acoge a la colaboración eficaz, va a ser un terremoto judicial, terremoto en la Fiscalía y terremoto en la política. Nos daríamos con muchas sorpresas por quienes estarían involucrados", destacó el especialista, ya que es el número 1 de la mencionada red criminal.

En este sentido, Amoretti también puntualizó que es posible que viaje un fiscal supremo a España para "conseguir una declaración indagatoria preliminar de Hinostroza".

De esta manera, el abogado también precisó que se podría conocer a los involucrados con la fuga del exmagistrado. Como se recuerda, los responsables también se remiten al Congreso de la República al demorar el envío de los expedientes a la Fiscalía e impedir de forma implícita que no se le abra una investigación por un periodo de 12 días.

"Un juez no puede ordenar la privación de libertad de una persona si no tiene los documentos que acrediten la comisión del hecho delictivo, que esta persona está vinculada y que hay peligro procesal [de fuga]", finalizó, puesto que no se emitió la orden de detención sino hasta después de su fuga y con los documentos recién llegados al Ministerio Público.