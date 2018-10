Chávarry sobre Hinostroza: "No hay mea culpa por parte del Ministerio Público"

Ante preguntas sobre las imputaciones contra César Hinostroza y su fuga, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, precisó que él no es responsable de la investigación que se le sigue al ex juez supremo.

Tras su participación en la Comisión de Defensa, el fiscal de la Nación dijo que no existe ningún mea culpa por parte del Ministerio Público respecto a la fuga del país del ex juez supremo, César Hinostroza a España.

En breves declaraciones a la prensa, Chávarry Vallejos refirió que él no es el responsable de la investigación que se sigue al ex juez, sindicado como el “cabecilla 1” de la denominada organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

“No hay ningún mea culpa, no voy a decir nada porque no he sido el responsable de la investigación”, sostuvo Pedro Chávarry ante los medios de comunicación a su salida de la Comisión de Defensa donde expuso su posición respecto a los dichos del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez en las que calificó a Sendero Luminoso y el MRTA como “guerrillas”.





En otro momento, Pedro Chávarry fue interrogado sobre si existió algún tipo de retraso de parte del Ministerio Público para solicitar alguna medida preventiva en contra de Hinostroza, pero lo negó. “No ha habido retraso alguno”, mencionó.

Hinostroza y su fuga del Perú

Según la información oficial, el exjuez salió de forma clandestina del país el pasado 7 de octubre "evadiendo de manera dolosa el control migratorio".

De acuerdo con las autoridades, Hinostroza habría ingresado por Huaquillas (Ecuador) y se habría dirigido a Guayaquil. Tras esta transición, el abogado tomó un vuelo a Ámsterdam con un pasaporte ordinario, pues la Cancillería canceló el pasaporte diplomático que posee él y su esposa. Su ingreso a Madrid fue registrado el 17 de octubre.