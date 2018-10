Colectivos y ex candidatos protestan y acusan fraude en elecciones de Tacna [VIDEO]

Colectivos de ciudadanos y algunos candidatos distritales y provinciales de Tacna protestaron por presunto fraude durante las elecciones del 07 de octubre. Se reunieron en el óvalo Túpac Amaru de la ciudad y marcharon hasta la sede del Jurado Electoral Especial (JEE) de Tacna.



Uno de los que encabezaba la protesta es el ex postulante a la alcaldía del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Artemio Mulloni Nina. Él acusa que al parecer hubo manipulación en las actas de dos mesas de su distrito. Su sospecha es porque en esas dos él no obtuvo ningún voto. Según señala esto no es posible porque en el boca de urna, Mulloni estaba como ganador. Su contrincante, Freddy Oswalldo ganó por 184 votos.

Quien también se sumó a la protesta es la excandidata a la Municipalidad Provincial de Tacna, Marlene Choque. Ella cuestiona la relación que tenía el expresidente de la ODPE Tacna, Martín Rosado, con el candidato al Gobierno Regional de Tacna, Luis Torres. Rosado trabajaba en la Empresa Prestadora de Servicio de Tacna.



Los protestantes pidieron que se resuelvan las 135 actas observadas. De esas, 88 son para el Gobierno Regional y 47 para municipios distritales