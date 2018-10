Cecilia Chacón defiende a Vicente Silva pese a condena por 'vladivideo'

Cecilia Chacón llegó a la Subprefectura de Lima para visitar a Keiko Fujimori, detenida por encabezar presuntamente una organización criminal al interior de Fuerza Popular. En este contexto, la congresista declaró para la prensa acerca a los otros asesores que acaban de llegar al lugar como Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

En relación a las recientes acusaciones que dio un testigo protegido del Ministerio Público e identificado con el código TP 2017-55-3 sobre la búsqueda de 'aportantes fantasmas' que le encargaron a ella y a los congresistas Héctor Becerril y Federico Pariona, se limitó a desacreditar la legitimidad de su versión pese a que existe evidencia de que fraccionaron montos de dinero recibido por Odebrecht para el entonces partido Fuerza 2011.

La fujimorista, sin embargo, no se detuvo allí, sino que también se refirió a Vicente Silva Checa, condenado por recibir dos millones de dólares en efectivo de la mano de Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de su medio Cable Canal Noticias (CCN) al SIN junto a otro directivo del diario Expreso, el fallecido Eduardo Camell del Solar.

"Todos tienen derecho a trabajar (...) si no cuestiona que el terrorista tenga derecho a trabajar, me parece terrible que cuestione que cualquier otra persona lo haga", destacó la acusada de encontrar 'aportantes fantasmas' en relación a que Vicente Silva estuvo en prisión aproximadamente 28 meses por recibir millonarias sumas de parte del 'Doc'.

Asimismo, negó en más de una oportunidad que se haya opuesto al trabajo o la participación en el partido Fuerza Popular del actual detenido. "No, no, de ninguna manera. Si es que el señor Silva Checa ha asesorado o no [a Keiko Fujimori], no es un tema que tenga implicancia porque estuvo con Montesinos", señaló, justificando y obviando la acción delictiva del acusado.