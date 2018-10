Circula falsa noticia sobre protección del presidente Vizcarra al Scotiabank

"La gente culpable de cometer el delito de lavado de dinero (en Estados Unidos) ha hablado de nombres de empresas y empresarios en el Perú con quienes contactaban (para comprar oro ilegal). Pero no vamos a saber sus nombres si el Perú no se apersona (al juicio) ni tampoco vamos a abrir la puerta para recuperar los 3.600 millones (de dólares) que se lavaron", sostiene Carlos Morales Andrade: "El presidente Martín Vizcarra no impulsa a las autoridades para que tomen acción y se apersonen en el juicio de Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Porque todo está interconectado".

Morales originalmente lanzó su historia en un canal de televisión digital y la versión en video se ha viralizado en las redes sociales como si se tratara de una noticia bomba, un destape, una primicia, pero se trata de un fake news. Noticia falsa.

El expresidente de la compañía Aerocontinente, cuyo propietario, Fernando "Lunarejo" Zevallos, cumple sentencia por narcotráfico, asegura que el gobierno no mueve un dedo en el caso de lavado de activos proveniente del oro ilegal peruano que se ventiló en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos, porque protege a uno de los supuestos implicados, el Scotiabank, al que Vizcarra protegería.

Entrevistado por La República, Carlos Morales no exhibió ningún documento que sustentara su gravísima afirmación de la presunta interferencia de Vizcarra para que las autoridades protejan al Scotiabank en un caso de lavado de activos del contrabando de oro.

De acuerdo con el relato de Morales, el presidente Vizcarra se niega a reclamar a los Estados Unidos los 3.600 millones de dólares que, según las autoridades norteamericanas, es el monto que lavaron tres funcionarios de la empresa NTR Metals, subsidiaria de Elemental LLC, que a su vez es financiada por la firma ScotiaMocatta: una compañía del Scotiabank en el mercado de oro en Londres.

SIN PRUEBAS

Carlos Morales sostiene que el desinterés del jefe del Estado se debe a que su amigo y socio político Pedro Pablo Kuczynski fue quien trajo al Perú a Scotiabank para que comprase el Banco Wiese. Y que por eso, Kuczynski nombró a Vizcarra como embajador en Canadá, la sede del Scotiabank, para resguardar los intereses de dicho banco.

El expresidente de Aerocontinente reconoció que no contaba con papeles para acreditar sus afirmaciones, pero sus dichos en las redes sociales circulan profusamente y son usados por los opositores de Vizcarra para atacarlo.

El primero de junio de 2004, Carlos Morales Andrade fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como miembro de la organización del "Lunarejo", por lo que se le asignó la condición de SDNTK (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, o Acta de Identificación de Destacados Narcotraficantes Extranjeros). Morales, quien fue detenido en Estados Unidos, dijo que quedó "limpio" (ver nota aparte).

Morales alude al caso de que el 16 de noviembre de 2017 la fiscalía norteamericana logró que un Gran Jurado Federal del Distrito Sur de Florida acusara a los peruanos Pedro Pérez Miranda, "Peter Ferrari", y José Morales Díaz, "Pepe Morales", de vender toneladas de oro ilegal a la empresa norteamericana NTR (Northern Texas Refinary), con oficinas en Miami, entre 2012 y 2016. Los administradores de la compañía, Samer H. Barrage, Juan P. Granda y Renato J. Rodríguez, también fueron implicados.

El 19 de enero de este año, luego de que los acusados admitieron los hechos, el juez Robert N. Scola condenó a Barrage a 80 meses de prisión, a Granda a 72 meses y a Rodríguez a 90 meses.

El 16 de marzo, la refinería de oro Elemetal LLC, con sede en Texas, y cuya filial en Miami, NTR Metals, era la empresa acusada de comprarle oro ilegal al peruano "Peter Ferrari", se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses de no haber aplicado las normas para detectar e impedir el lavado de activos.

Mientras el caso avanzaba en los tribunales norteamericanos, el 23 de febrero de este año, el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó al Poder Judicial que la Embajada de los Estados Unidos requería la extradición de Pedro Pérez Miranda, "Peter Ferrari", y José Morales Díaz, "Pepe Morales", acusados como vendedores de oro ilegal a la compañía NTR Metals, de Miami.

Con fines de extradición, Pedro Pérez y José Morales fueron detenidos el tres de marzo.

El expediente de extradición llegó hasta la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que el 31 de mayo falló declarando procedente la solicitud de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, pero suspendió la medida hasta que no concluyera el proceso judicial seguido en el Perú contra los acusados. En esa fecha, Martín Vizcarra ya había asumido como jefe del Estado en reemplazo de Kuczynski.

LA PISTA DEL ORO

En la sentencia de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida no aparece implicación alguna del gobierno peruano ni del Scotiabank, tampoco en la resolución de la Corte Suprema.

Contra lo que manifiesta Carlos Morales, tampoco fueron 3.600 millones de dólares en oro ilegal lo que "Peter Ferrari" vendió a NTR Metals, sino un aproximado de 409 millones de dólares. No todo el metal precioso salió del Perú. Las autoridades norteamericanas establecieron que los sentenciados Barrage, Granda y Rodríguez también adquirían el metal precioso de origen ilícito a traficantes de Bolivia, Colombia y Ecuador.

Además, la pista que condujo al descubrimiento de que la organización de "Peter Ferrari" era la que abastecía de oro ilegal a NTR Metals fue descubierta por agentes aduaneros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), quienes intervinieron un cargamento para dicha empresa. Oficiales de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en Lima, siguieron la ruta del oro que los condujo hasta los administradores de NTR Metals, en Miami.

Las autoridades judiciales de los Estados Unidos están a la expectativa de que concluya el juicio contra "Peter Ferrari" para hacer efectiva su extradición y la de "Pepe Morales". El caso se encuentra en pleno giro.

Por su parte, el Scotiabank informó que no afronta ni en Perú ni en Estados Unidos algún proceso judicial relacionado con la compra de oro ilegal. ❧

"EEUU me investigó y no encontró nada"

Por haber sido parte de la organización que encabezó Fernando Zevallos González, "Lunarejo", Carlos Morales Andrade fue arrestado en los estados Unidos, puesto que fungía de presidente del directorio de la compañía.

Morales dio su versión del caso: "El Departamento del Tesoro de los EEUU me investigó por un cortísimo tiempo y le mandó un documento al gobierno peruano diciéndole: nosotros hicimos la denuncia y lo investigamos cuatro años y medio y el señor no tiene nada que ver, sáquenlo de la investigación. Y el gobierno peruano tuvo que sacarme del proceso".

"La fiscalía le dice a la corte que Carlos Morales Andrade ha sido retirado de la investigación porque la fiscalía del Perú coincide en que su nombre no debió de estar presente en la investigación siquiera, y sugerimos que de oficio la corte acepte la excepción de naturaleza de acción", afirmó Morales a La República.

La versión del exdirectivo de Aerocontinente Carlos Morales Andrade fue difundida en una entrevista periodística que le hicieron en un programa del canal Perú Digital TV, cuyo propietario es Nicolás Lúcar de la Portilla y uno de sus directivos es su cuñado, José Francisco Crousillat Carreño, según los Registros Públicos.

