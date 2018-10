“El Apra está hecho una caricatura y en medio de un escenario de eclipse”

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

El proceso electoral del 7 de octubre dejó varias lecciones, específicamente a los partidos tradicionales...

En general me parece un proceso atípico con factores ajenos que lo perturbaron. La ciudadanía estaba distraída en otros temas como el Mundial de Rusia desde el mes de mayo, el caso Lava Jato, Odebrecht y los audios que hizo conocer la prensa. Sin embargo el domingo 7 de octubre la concurrencia del electorado fue masiva, tal es así que la autoridad electoral manifestó que superó la expectativa ciudadana. En cuanto a los resultados, hay una sorpresa que me parece demostrativa y que se refleja con el candidato de Acción Popular para Lima, Jorge Muñoz, que con un rostro afable al estilo de Fernando Belaunde y sin mucho aspaviento, resultó ganador y presagia el relanzamiento de su partido.

Empero, en el caso del Apra y de las organizaciones políticas pequeñas...

Algunos de los partidos pequeños y los partidos con dueño han tenido aceptación, así tenemos a Podemos por el Progreso del Perú (PP), que insólitamente está inscrito y de manera irregular. La propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) lo ha reconocido, la que dejó participar a los candidatos que se inscribieron de buena fe. En el caso de Alianza Para el Progreso (APP) se despide de la parte norte del país, no ha tenido mayor performance y solo algunas victorias desde Tumbes hasta Ancash. Y creo que en el Partido Aprista Peruano hay problemas congénitos que nacieron en las elecciones internas.

¿Cuáles son ellos?

Se pretendió inscribir a candidatos que no habían participado en la lid interna, y evidentemente la ciudadanía nos ha postergado. Este proceso no es un buen termómetro para medir la estima ciudadana en razón de que el Apra no ha tenido candidato regional, ni tampoco en Chiclayo que concentra el 60% del electorado como consecuencia de la tacha al compañero Marco Hernández. Lo mismo sucedió en la provincia de Ferreñafe.

El Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECh) fue contundente en las observaciones formuladas en el proceso de inscripción de los candidatos del Apra...

Leí la resolución que emitió el Jurado respecto a las tachas, en la que especifica que el personero legal de mi partido cometió el error de intentar sorprender a las autoridades electorales con un acta de integración, que es un documento postizo para incrustrar nombres de candidatos al consejo regional. Además se había recusado al Tribunal Electoral del Apra.

Los resultados del proceso electoral son una llamada de atención para todos los partidos, sin excepción...

Creo que no solo el Apra debe asumir la lección, sino todos las organizaciones. Igual debe hacerlo la Onpe que no supervisa las elecciones internas en los partidos, organizaciones y movimientos, como lo dice la Ley de Partidos, es por eso que los comicios internos son un festín. Yo decliné mi precandidatura al gobierno regional por esas razones.

En este contexto preocupan las elecciones del 2021.

Como militante me preocupa la situación del Apra por lo que debe realizarse un plenario nacional de evaluación de la campaña 2016 y 2018, porque de lo contrario no advertimos los errores y ya estamos en camino a las elecciones generales 2021. Tampoco creo que Alan García debe asumir la conducción del Apra porque es una persona desgastada, no obstante reconocemos que llevó al partido al Ejecutivo. El Apra tiene que retornar al coloquio, tenemos que comenzar de cero.

Para usted, ¿cuál es la situación del Partido de la Estrella?

El Apra está hecho una caricatura con el comportamiento de la célula parlamentaria aprista y en escenario de eclipse. No podemos estar coludidos con el fujimorismo solo por evitar ser investigados. El Apra no debe ser comparsa.