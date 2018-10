Lombardi considera "exageración" el rechazo a bicameralidad de Vizcarra

El parlamentario de Peruanos Por el Kambio (PPK), Guido Lombardi, se refirió acerca del mensaje del presidente Martín Vizcarra, quien criticó el referéndum de bicameralidad debido a las modificaciones que tuvo el proyecto original en el Congreso.

El congresista Lombardi consideró que, pese a lo declarado por el Jefe de Estado, el referéndum para que el Congreso retorne a la bicameralidad debería seguir en pie y contar con la aprobación de la ciudadanía.

"Estoy un poco sorprendido con las declaraciones del presidente porque aún si finalmente no haya incluid el tema de la paridad de género, ni se haya modificado el tema del voto de confianza, me parece que sacrificar la bicameralidad por esos dos temas es, un poco, una exageración, pero me gustaría tener más elementos", expresó el oficialista.

Cabe recordar que durante la votación del Pleno para aprobar el proyecto de bicameralidad, Lombardi estuvo ausente. Al cierre de esta nota, no era el único oficialista que cuestionó el pronunciamiento de Martín Vizcarra. Su colega de bancada, Gilbert Violeta, también señaló que no estaba de acuerdo con lo manifestado por el Jefe de Esstado.

El presidente, durante la convocatoria para referéndum que será el 9 de diciembre, expresó que no compartía las modificaciones que hizo el Legislativo al escenario en que el Ejecutivo podrá aplicar la cuestión de confianza y la paridad de género cuando los partidos políticos presenten sus listas para elegir senadores y diputados.

Las modificaciones trabajadas en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, y aprobadas en el Pleno, establecen que la cuestión de confianza no es factible para impulsar reformas constitucionales, sino solo para el voto de investidura. En caso de la paridad de género, el fujimorismo, al igual que el debate de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegó a que esto atenta contra la meritocracia.

Sin embargo, los congresistas Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú; y, Yonhy Lescano, de Acción Popular, consideraron que las modificaciones que hizo el Legislativo a la bicameralidad atenta contra el equilibro de poderes.