Violeta: “No comparto las observaciones del presidente Vizcarra”

El congresista de Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, se pronunció en Twitter sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien indicó que el Congreso desnaturalizó uno de los proyectos del Ejecutivo.

El oficialista dijo no tener claro “el cambio de actitud” del presidente Martín Vizcarra, sobre el proyecto aprobado para la bicameralidad y recordó que ministros de Estado apoyaron dicha reforma con su voto.

“Me apena decirlo pero no comparto las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico sujetas a debate y consenso. Y así lo hicimos. Nuestro trabajo en nombre del oficialismo fue arduo y coordinado”, escribió Violeta en la red social.

“La bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del Premier y del Ministro de Justicia, siendo felicitado por todos, por lo que no me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura”, añadió en otro tuit, junto con el documento que demuestra que César Villanueva y Vicente Zeballos votaron a favor de la reforma para la bicameralidad.

La Bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del Premier y del Ministro de Justicia, siendo felicitado por todos, por lo que no me queda claro el cambio de actitud en esta coyuntura. (2/2) pic.twitter.com/8t51cFPuuJ — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 9 de octubre de 2018

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra recalcó que el Congreso desnaturalizó el proyecto que propone el retorno a la doble cámara, modificando la cuestión de confianza y la paridad de género en el Legislativo. Por ello, indicó que no apoya que se aprueba la bicameralidad en el referéndum.