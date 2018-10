Suprema anula sentencia a Walter Aduviri y lo deja en libertad [VIDEO]

La Sala Permanente de la Corte Suprema de Lima le devolvió la libertad a Walter Aduviri Calisaya, actual candidato al Gobierno Regional de Puno. Esta instancia revocó la sentencia de siete años de pena efectiva en su contra por el delito de disturbios por los actos de violencia registrados durante el aimarazo en 2011.

La parte resolutiva fue leída por el vocal supremo Iván Sequeiros Vargas. Este magistrado señaló en audiencia que se decidió declarar fundado el recurso de casación planteado por la defensa del exdirigente, por “vulneración de la garantía de motivación”.

Esto se consumó cuando los vocales de la Sala Penal de Apelaciones de Puno, Reynaldo Luque Mamani, Milagros Núñez Villar y Melchor Coaguila Salazar, aprobaron por mayoría desvincular la acusación fiscal de “Coautor no Ejecutivo” a “Autor Mediato".

Los magistrados de Puno no habrían fundamentado por qué avalaron esta desvinculación. Como "Autor Mediato", Aduviri fue sentenciado por el Juzgado Colegiado en primera instancia. Con esto se alejó de la imputación del Ministerio Público, la cual era de “Coautor no Ejecutivo”. La primigenia instancia fue dictada por los jueces Roger Istaña Ponce, Víctor Calisaya Coila y Yessica Condori Chata.

Si bien Aduviri recuperó su libertad, deberá afrontar un nuevo juicio por el Aimarazo. El proceso estará a cargo de un nuevo colegiado.

Para el penalista Manuel Valdivia, en el fondo la Corte Suprema les dio un jalón de orejas a los jueces de Puno. "Le dijo al doctor Víctor Calisaya, que alega ser el mejor penalista, y sus colegas, que su particular estilo de interpretar la desvinculación está errado. La Corte Suprema le dijo a los miembros de la Sala Penal de Puno que avalaron algo que no pudieron argumentar correctamente. En conclusión, sí se le vulneró los derechos a Aduviri”, aseguró Valdivia.

Por su parte, Rulfo León Calla, penalista, consideró que los magistrados de Puno hicieron una inadecuada aplicación de la figura de "Autor Mediato". Esta imputación solo cabe para quienes dirigen instituciones organizadas y estructuradas en el tiempo. Sin embargo, explicó León, el Aimarazo fue un movimiento social del momento y por ende era imposible imputar a Aduviri la autoría mediata.

Primeras palabras

El exdirigente, quien estaba prófugo desde enero del 2018, aseguró que en las próximas se reintegrará a la campaña electoral. Aunque desde el viernes último ya está prohibido hacer propaganda. “Es una decisión que esperábamos porque la sentencia en contra nuestra fue irregular. Sin embargo, no estoy de acuerdo que se me mantenga nuevamente en nuevo juicio porque hay pruebas en mi contra. Me siguen torturando porque soy inocente”, dijo en diálogo con La República.

Añadió que estuvo escondido en la selva pero en las próximas horas visitará Puno, primero para reunirse con su familia.

Familia de Aduviri pedirá que caso sea sobreseído por falta de pruebas

La decisión de la Corte Suprema fue bien recibida en las comunidades. En Ácora, Ilave, Juli, Desaguadero, los campesinos expresaron por diversas radios su apoyo a Aduviri. “Esta decisión prueba que acá en Puno no hay justicia. Los jueces no hacen justicia. Solo cubren su puesto para no tener que rendir cuentas a las grandes transnacionales y al poder económico. Pero al menos (Aduviri) está libre pero seguiremos en pie y no nos quedaremos tranquilos”, aseguró Aquilina Gómez, pobladora de Zepita.

Eloy Aduviri, hermano del candidato regional, dijo que pedirán que el caso sea sobreseído por carencia de pruebas que acrediten su responsabilidad en el Aimarazo. “Está en libertad pero el proceso sigue siendo un martirio para la familia”, dijo.

Sigo creyendo que la justicia es corrupta

Walter Aduviri habló en exclusiva con La República tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, que anuló la sentencia de siete años en su contra. El diálogo se desarrollo vía celular. Aseguró que en las próximas horas estará en Puno, procedente de la selva.

¿Cómo ha tomado la decisión de la Corte Suprema?

Con bastante calma. Las autoridades judiciales (de Puno) estaban actuando sin ninguna motivación.

Usted señaló que la justicia corrupta lo sentenció. Entonces, ¿podríamos asegurar algún hecho en particular que inclinó la balanza a su favor?

Claro, es la justicia corrupta. Ahí están los audios de IDL Reporteros. Si las máximas autoridades de justicia son corruptas, qué podemos esperar de los demás.

Recupera su libertad pero a la vez se ordenó un nuevo juicio.

No hay medios probatorios.

Pero eso lo tendrá que demostrar en juicio.

Siempre lo hemos demostrado. ¿Qué más? Lo que me han hecho es por intereses económicos.

¿Cuánto va salir a la luz pública?

Yo estoy luchando desde donde estoy. Los juzgados de Puno me han tenido privado de mi libertad. Prácticamente me han dado la muerte civil. En el transcurso de los siguientes días estaré en Puno.

No estar en campaña no significó que baje en las preferencias electorales. ¿Cómo vio ese panorama?

Yo quiero agradecer a los hermanos de Puno, que siempre han estado pendientes.

¿Va a integrarse al proceso electoral?

En cualquier momento estaremos en Puno.

Usted aseguró que decide ingresar a la política porque luego del Aimarazo lo llamaron desde apestoso hasta ignorante. ¿Se mantiene esa posición?

(…) Ingresamos a la política por ausencia del Estado. Puno ha estado abandonado por año.

En Puno se descubrió la mayor reserva de litio. ¿Usted se va a oponer a su explotación, como se opuso al proyecto Santa Ana, en Huacullani, y por cuyas consecuencias lo juzgan?

El Gobierno tiene que cumplir con el derecho a la consulta. Hay que escuchar al pueblo. Yo tengo una opinión de la minería transnacional. Nosotros apoyamos a minería del pueblo.

¿En qué medida se ha sentido perjudicado en su campaña por su ausencia?

No es igual hacer campaña por celular. Me ha perjudicado significantemente.

¿Cómo ha visto la campaña electoral?

Se ha visto que muchos candidatos no asistieron a los debates. Nada bueno son autoatentados con gallinas muertas.