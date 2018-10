Elecciones 2018: retiran propaganda política de Julio de la Rosa

La Municipalidad Provincial de Huancayo retiró esta mañana la propaganda política del candidato a esta alcaldía, Julio de La Rosa, ubicado en la céntrica calle Real, en cumplimiento a una Ordenanza Municipal que obliga a las agrupaciones políticas a retirar sus carteles y otra indumentaria de campaña de a zona monumental de la ciudad.

La Gerencia Municipal de Desarrollo Urbano, el Jurado Nacional Electoral (JNE) y el Ministerio de Cultura, retiraron dicha propaganda electoral, al haberse vencido el 30 de setiembre, el plazo que tenían los partidos y movimientos políticos para dejar de exhibir tales anuncios.

Fueron cinco los grupos políticos sancionados: el Movimiento Regional Caminemos Juntos, Movimiento Regional Selva y Sierra contigo Junín; Perú Libre y Avanza País, entre otros. Si embargo, en los agentes municipales no lograron retirar la propaganda electoral del local de Caminemos Juntos Por Junín, por la resistencia de los militantes que se allí se encontraban.

El arquitecto Never Torres Sedano, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo, lamentó tal actitud. "Es lamentable que personas que postulan a un cargo político no conozcan las ordenanzas municipales, hemos notificado en su momento para que retiren las propagandas, pero no hicieron caso y encima se oponen al retiro agrediendo al personal, este trabajo continuará y estamos haciendo respetar las normas”, dijo.

La Municipalidad de Huancayo anunció que en los próximos días continuará con esta tarea.