Martín Vizcarra al Congreso: “No desnaturalicen las reformas que he presentado”

El presidente Martín Vizcarra visitó este martes la ciudad de Huancayo, desde donde se dirigió al Congreso de la República y le pidió que no desnaturalice las reformas constitucionales que ha presentado.

“Nosotros, como ustedes saben, anunciamos el 28 de julio, cuatro reformas en la Constitución para fortalecer y cambiar el Poder Judicial y el sistema político, está avanzando, ya pasó más de dos meses y el Congreso ha aprobado dos reformas. Esperamos que entre el día de hoy y mañana, máximo el jueves 4 como el propio Congreso se ha comprometido, aprueben las otras dos reformas de la Constitución que se refiere a la bicameralidad y la no reelección inmediata de los congresistas”, expresó Martín Vizcarra.

En esa línea, el jefe de Estado se dirigió al Congreso de la República y rechazó las propuestas para juntar la bicameralidad con la no reelección inmediata.

“Les decimos con el respeto que se merece el Congreso, las propuestas son de cuatro reformas y el referéndum debe ser con cuatro preguntas. He escuchado yo de que hay algunas propuestas para que dos reformas se junten en una y pueda ser una sola pregunta. No estamos de acuerdo. La población puede opinar sobre las cuatro reformas que hemos planteado porque por ahí dicen que proponen bicameralidad con la no reelección inmediata”, sostuvo.

“No pueden juntar la pregunta de bicameralidad con no reelección. Yo les pido con el respeto que se merece el Congreso pero con la firmeza que tenemos, que por favor no desnaturalicen. Hemos presentado cuatro proyectos de reforma constitucional y necesitamos que el pueblo del Perú se pronuncie en un referéndum el 9 de diciembre sobre las cuatro preguntas de las cuatro reformas”, aseveró el presidente Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra también explicó que la doble cámara en el Legislativo no implica un mayor gasto para el Estado. “Algunos ciudadanos no están de acuerdo con la bicameralidad, pero yo creo que la bicameralidad es mejor que la situación actual, porque muchas veces una sola cámara comete errores”, indicó. “Hemos planteado que hayan dos cámaras pero sin que cueste más al Estado, no significa que dos cámaras cueste el doble. Dos cámaras pero al mismo precio actual”, expresó.