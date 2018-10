Bolivia y el mar

La Corte Internacional de Justicia (La Haya, Holanda) emitió un fallo contrario a la pretensión boliviana de obligar a Chile a negociar una salida al mar, la más cara de las aspiraciones históricas del hermano país altiplánico.

La Corte ha señalado con detalle que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Con una amplia mayoría –12 votos contra 3– sentencia que los tratados firmados entre ambos países no establecen esa obligación, como tampoco lo hacen otros instrumentos multilaterales. Para la CIJ, el hecho de negociar una cuestión en algún momento determinado no implica que se está dando lugar a una obligación de negociar, y que cualquier trato previo no puede ser considerado una base jurídica para la obligación de negociar.

La Corte no ha dejado de animar a ambas partes a continuar dialogando en busca de una solución, aunque el fallo representa un hito desde donde partirán nuevas opciones. Santiago celebra la decisión de la CIJ como un triunfo propio frente a la insistencia de Bolivia que consideró embarazosa, en tanto que en La Paz se vive un clima de desazón, en busca de las primeras responsabilidades políticas, que obviamente caerán en el gobierno de Evo Morales.

Es muy pronto obviamente para que Bolivia muestre sus cartas debido al impacto del fallo que desestimó los 8 argumentos de su demanda. Una primera reacción del vicepresidente Álvaro Linera indica que una alternativa sería continuar con su reivindicación ante otros organismos internacionales, léase Naciones Unidas, aunque el cronograma boliviano se cierra con dos hechos a tomar en cuenta en los próximos meses, el balance de las responsabilidades por el fallo de La Haya, y las elecciones presidenciales.

Sin embargo, diversos especialistas han anotado que sea cual fuese la reacción de fondo de Bolivia, no debería desperdiciar las actuales opciones de salida al mar sin soberanía que tiene el país. Es el caso del tratado firmado con Paraguay en 1937 que le permitió a Bolivia construir el Puerto Busch; los acuerdos similares para la salida de productos adoptados con Brasil, Argentina y Uruguay; o el trato preferencial en el puerto de Arica, en Chile.

Entre esas alternativas está Boliviamar, una franja de costa de 5 kilómetros ubicada en Ilo (Moquegua) cedida por el Perú a Bolivia el año 1992 por 99 años, ahora abandonada, y que en el proyecto original implicaba el acceso permanente de Bolivia al Pacífico, un punto de atraque en el puerto de Ilo, la instalación de una Zona Económica Especial, con un régimen especial tributario, aduanero y laboral.

Más allá de la posición oficial del Perú que, respetando la vigencia de los tratados, ha expresado simpatía y comprensión con la demanda marítima de Bolivia, la cesión de Boliviamar ha sido el gesto concreto más claro y específico de apertura a las expectativas bolivianas. Convendría que, ahora que se inicia una nueva etapa respecto de la solución de este problema, La Paz evalúe seriamente el uso productivo, estratégico y ventajoso de Boliviamar.