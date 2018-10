Elecciones 2018: Gagó dice defender “la familia natural”, pero no reconoce hija

Durante el debate municipal del domingo 30 de setiembre, el candidato a Lima, Julio Gagó, apeló a un discurso homofóbico para proteger “la familia”. Sin embargo, el excongresista fujimorista afronta una denuncia por adulterio debido a que no reconoce a una hija de tres meses.

La menor fue concebida con su exasesora del Congreso, Asceli Rabasa, quien laboró con Julio Gagó cuando este era parlamentario por Fuerza 2011. Sin embargo, el candidato a Lima aún no la registra en Reniec.

El riesgo que corre la menor es que al no estar registrada oficialmente no cuenta con derechos ciudadanos. A eso se suma que Gagó no quiere facilitarle el divorcio a su esposa Bertha Carrillo, según publicó el programa Día D.

En la página oficial de Gagó, el fujimorista expresa que agradece por tener tres hijas. Pero en realidad tiene cuatro primogénitas. Pese a que las pruebas son contundentes, el exparlamentario se niega a otorgarle el divorcio a su esposa.

Pero Gagó alega a que si desea reconocer a su hija y se excusa en una presunta falla de digitación de su nombre en su Documento de Identidad.

“Tengo cuatro hijas. La última tiene tres meses. Hay una mala información que se está dando. Mi DNI está con ´Gago´. Estoy haciendo mi cambio mi DNI para que le pongan el acento en la ´o´ porque si no legalmente no sería mi hija y eso me ha ocasionado problemas que, hasta el día de hoy, más de tres semanas, la Reniec todavía me quiere dar mi DNI”, excusó Gagó.

Lo concreto es que sus demás hijas están reconocidas con el apellido "Gago". Es decir, sin tilde. Según Carrillo la razón para que Gagó no acepte el divorcio es evitar la división del patrimonio económico.

Otro dato importante es que la madre del cuarto hijo de Gagó es candidata a regidora en el distrito de Surco con Avanza País. Ahí el aspirante es Erick Castillo Documet.

Gagó participa en las Elecciones Municipales 2018 con una ínfima intención de voto.