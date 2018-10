Recta final de candidatos para alcaldía de Lima

En el tramo final de la campaña electoral, los candidatos a la alcaldía de Lima Daniel Urresti, Renzo Reggiardo y Jorge Muñoz recorrieron las calles y expresaron su confianza en el voto de la ciudadanía.

Urresti cumplió una agenda nutrida, visitando Huaycán, El Agustino y Surco. En este último distrito expresó su compromiso de luchar contra la corrupción.

“Si la cabeza no roba, no piensa en robar, los demás no tienen por qué hacerlo. Es más, se van a asustar y los vamos a correr. Vamos a darle transparencia total, esos se los juro”, expresó.

El candidato sostuvo, además, que de salir elegido convocará a los equipos técnicos de los otros candidatos. “Para el 2022 prometo dejar una Lima más segura, ordenada, limpia, donde la gente no tenga miedo de salir a la calle, donde ustedes no se queden con el corazón en la garganta cada vez que salen sus hijos así sea al colegio. Lo principal es que cuando termine mi mandato dirán: ‘Urresti cumplió’”, expresó.

Por su parte, Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura, expresó su confianza en mantenerse en el primer lugar. Por la noche sostuvo un encuentro con la ciudadanía de Barrios Altos, donde hasta hace poco se había anunciado un eventual debate con Ricardo Belmont. Esto último quedó cancelado debido a las críticas porque se estaba programando en el mismo horario del debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Reggiardo sostuvo que de ser elegido hará “la mejor gestión de la historia”. Asimismo, se refirió a la lucha contra la corrupción, al señalar que Lima será “el bastión de la transparencia”.

Por su parte, Jorge Muñoz visitó ayer San Juan de Lurigancho, Jesús María, Lince e Independencia. El candidato de Acción Popular instó a la ciudadanía a no votar por partidos con firmas falsas, en clara alusión a Daniel Urresti, cuyo partido, Podemos Perú, es cuestionado por haberse inscrito con firmas falsificadas.

“No podemos votar por partidos frágiles que hayan llegado a una posición saltándose las reglas, con firmas falsas, con personas comprometidas en procesos judiciales serios”, expresó el postulante.

“Hemos puesto al ciudadano como centro del mensaje, todo lo demás es una consecuencia de eso”, dijo, además, al referirse al estilo de una eventual gestión suya.

Quien también cumplió actividades ayer fue Luis Castañeda Pardo, hijo del actual alcalde, que visitó Independencia. “Vamos a realizar un gran trabajo a favor de los que menos tienen”, manifestó.❧

