Martín Vizcarra rechaza que él o su esposa hayan recibido viáticos [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que ni su esposa ni él recibieron viáticos para el viaje que ambos realizaron a Estados Unidos, esto en el marco de la presentación del mandatario peruano en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Nunca hemos requerido ni hemos usado viáticos, no es que haya recibido y haya devuelto. Nunca, ni es este viaje, ni en los anteriores, hemos recibido (viáticos)”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, la primera dama Maribel Díaz Cabello fue cuestionada por recibir un viático por viajar en la comitiva del presidente de la República para el viaje a Estados Unidos.

Según un comunicado de la Presidencia de la República, no se llegó a desembolsar el dinero asignado a la esposa del mandatario, ya que ella misma pidió que “no se realice”.

“Yo he hecho más de 50 viajes y nunca he recibido viáticos. En algunos de ellos mi esposa me ha acompañado, nunca ha recibido viáticos. Que, por cuestiones administrativas, formales, tenga que salir con una descripción es un tema administrativo, pero tanto el presidente como mi esposa, cuando me ha acompañado, nunca hemos requerido ni hemos usado viáticos”, recalcó Vizcarra Cornejo.

Fuentes de La República explicaron que Cancillería proporciona viáticos a la Primera Dama porque es parte de la comitiva. Sin embargo, Maribel Díaz Cabello realizó la devolución íntegra de todo el dinero.

Por otro lado, el presidente Vizcarra aseguró que confía que el Congreso cumpla con los plazos para llegar al referéndum.“Tenemos confianza en que antes del 4 octubre, como fue el compromiso (de los portavoces), las otras dos reformas estén aprobadas y pueda lanzarse la convocatoria al referéndum para que se lleve a cabo el 9 de diciembre”, sostuvo.