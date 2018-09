Audios CNM: exministro llamó a Walter Ríos para conversar sobre "dos temitas"

Un nuevo "Audio CNM" reveló que el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, recibió la llamada del excongresista y exministro de las carteras de Producción y Defensa en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, José Urquizo, para solicitarle una reunión en la que tratarían "dos temitas".

Este nuevo audio fue difundido por IDL-Reporteros y, según la investigación periodística, José Urquizo, quien es presidente y candidato del Movimiento Regional Gana Ayacucho para el gobierno regional, llamó a Ríos el último 19 de febrero.

Si bien la intención de Urquizo es notoria, el expresidente de la Corte del Callao se excusa indicándole que fue operado reciéntemente, y no podría recibirlo ese día, sin embargo, Ríos le propone que podrían encontrarse en los días siguientes.

Transcripción Audio

- Walter Ríos:

- José Urquizo:

- WR: Pepe, buenas tardes.

- JU: Mi querido doctor. Molestándolo, un poquito avergonzado.

- WR: No, encantado. Mira...

- JU:Este humilde campesino de Ayacucho queriendo verlo.

- WR: Sí, encantado yo [...] no te había comentado, porque el día de ayer me han operado de los meniscos. Acabo de salir de la clínica. Ahora yo no sé.

- JU: Tranquilo. La salud es primero. No, no, no , tranquilo yo.

- WR: Te recibo en mi casa. No hay problema y conversamos.

- JU: Ya. ¿Mañana cómo estará de tiempo? ¿Cuándo ha sido la operación?¿Hoy día o el din de semana?

- WR: Hoy día. Sí, me han dado quince días de descanso.

- JU: Tranquilo. Yo me quedo toda esta semana en Lima. Entonces van dos temitas que están ahí en el Callao, pero quería comentarle personalmente, pero...

- WR: Claro, claro, claro. Mira, yo ahorita acabo de llegar de la clínica. Yo creo que dos o tres días. Si bien es cierto, no voy a salir de casa, pero te llamo y te doy mi dirección para encontrarnos un ratito. Te recibo con mucho gusto. No hay ningún problema.

- JU: Ya. Está bien, mi doctor. Yo me doy un saltito mañana a ver cómo está a la par. Un monitoreo de los temas.

- WR: Ahora, hay otro tema que también te podría ayudar. Tengo mi asesor (Gianfranco Paredes) que está laborando. Es un hombre muy bueno, un buen muchacho. Y eventualmente podría darle un adelanto. Te paso por WhatsApp su número ¿te parece?

- JU: Ya, excelente.

Según el informe periodístico, horas después, Paredes confirmó a Walter Ríos la programación de la cita, en la que verían los temas en la Corte del Callao.