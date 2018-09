María Elena Foronda: “Con el actual Congreso, el referéndum corre peligro”

La congresista del Frente Amplio María Elena Foronda considera que el presidente Vizcarra no debería confiar tanto en el fujimorismo.

El Frente Amplio votó en contra de la cuestión de confianza. ¿Por qué?

Por la misma actitud de escepticismo que muchos ciudadanos tienen sobre si los procesos de las cuatro reformas efectivamente van a ser cumplidos por este Congreso, manejado por el fujimorismo y el Apra. No se garantiza ni un cronograma ni que efectivamente se vaya a un referéndum. Me preocupó muchísimo y eso fue lo que definió nuestro voto. Nosotros estamos convencidos de que la propuesta de referéndum con este Congreso corre peligro.

¿Por qué Vizcarra planteó cuestión de confianza si no iba a aterrizar en puntos concretos?

Lo que firma Vizcarra es la suscripción para las dos políticas de Estado. Se debió ser muy concretos en cuanto a los acuerdos que se iban a tomar. Ahí se debió incorporar las cuatro reformas constitucionales.

¿Ha sido por falta de experiencia, ingenuidad por parte del presidente y el premier?

Pienso que ha sido un exceso de confianza en el diálogo que desde el Ejecutivo se está promoviendo con las otras fuerzas políticas. El fujimorismo está molesto, enojado porque no esperaban una actitud firme de parte del Ejecutivo. Para nosotros este Congreso no va más. Y creemos que el cierre del Congreso sería lo mejor y llamar a nuevas elecciones para ver otra calidad de congresistas y no la dictadura parlamentaria del fujimorismo, que en alianza con el Apra están manejando el Congreso como quieren y a los otros poderes del Estado.

¿Cómo ven desde su bancada la Ley de Hidrocarburos?

Con muchísima preocupación. El tema de la ley de hidrocarburos no ha pasado por la Comisión de Energía y Minas ni por la Comisión de Pueblos Andinos. En el Congreso se aprobó un informe de la comisión de derrame de hidrocarburos. Nosotros lo promovimos como Frente Amplio, llevamos adelante esa iniciativa, la presidió el señor Villanueva, se expuso en el Pleno y no lo aprueban hasta ahora.

El Ejecutivo observará el dictamen del proyecto de la Ley de Hidrocarburos...

Exactamente. Son 17 derrames por año en los últimos 50 años, solamente de petróleo en la Amazonía. Además, hay un conjunto de casos que se han presentado a la CIDH, como el pueblo de Cuninico, donde se ha visto que sus niños tienen plomo y mercurio en la sangre, por lo tanto, estas son cosas que no se pueden dejar de lado. Al Ministerio del Ambiente le cercenaron sus competencias ambientales, de evaluación de impacto ambiental, al Cenace lo borraban de un plumazo para que solamente sea Perupetro quien se encargue de hacer la evaluación de impacto ambiental y esto no es posible.

Lo ideal sería que las empresas se ajusten a las reglas y no al revés.

Exactamente. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada, lo que decimos es que el rol del Estado debe ser el de cautelar nuestros intereses, no los intereses de las empresas transnacionales, no ir en contra de los pueblos, quienes han dicho que si esto se aprueba habrá otro 'Baguazo'. ¿Eso queremos?