Letona se disculpó por llamar “porquería” a proyectos de reforma

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, reconoció que no fueron adecuadas las expresiones que usó para calificar los proyectos de reforma constitucional que el Ejecutivo contempla someter a referéndum.

A través de Twitter, la fujimorista se disculpó por llamar “porquería” a dichas iniciativas que el Congreso aún no termina de debatir. Como se conoce, estas propuestas buscan reformar el sistema judicial y político tras la difusión de los denominados “audios de la corrupción”.

“La frase no habrá sido la mejor y me disculpo”, dijo Letona, pero se reafirmó en señalar que los proyectos “son de pésimo contenido en fondo y en forma” que, pese a esta observación, seguirán siendo analizadas para sacar adelante las reformas.

La frase no habrá sido la mejor y me disculpo, pero reafirmo que los PL del Ejecutivo son de pésimo contenido en fondo y en forma. No sólo lo digo yo, sino los expertos en la materia Seguiremos trabajando, para luego de corregir los proyectos, sacar adelante las reformas. 1/2