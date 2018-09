Luis Castañeda Pardo en el debate municipal: "En Lima estamos en peligro"

¿Error? Luis Castañeda Pardo inició su participación en el debate municipal 2018 con una frase que no pasó desapercibida, sobre todo en redes sociales. El candidato de Solidaridad Nacional dijo que "en Lima estamos en peligro".

"Yo vengo a decirles la verdad, en Lima estamos en peligro, porque tenemos candidatos sumamente improvisados, sin planes de gobierno, sin experiencia municipal, que no conocen lo que es gestionar la ciudad, ante eso no nos arriesguemos, no perdamos cuatro años de gestión", dijo el candidato.

Ampliaremos en breve.