Ricardo Belmont anuncia que “se está animando” a asistir al debate municipal

El candidato a la alcaldía de Lima con Perú Libertario (PL), Ricardo Belmont, anunció que aún evalúa asistir al debate municipal organizado para este domingo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través un vídeo su página de Facebook, el aspirante con Perú Libertario, señaló que la población “lo está animando” para acudir al intercambio de ideas con sus demás rivales previo a las Elecciones Municipales.

“Yo quiero decir algo, me estoy animando a ir al debate, ¿saben qué?, me están animando ustedes a ir al debate”, expresó Belmont en el vídeo.

“No me animen tanto porque si me animan me voy a ver obligado a presentarme al Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones me ha querido tumbar la candidatura”, agregó.

Por otro lado, Belmont señaló que en su momento dijo que no asistirá al debate como una medida de protesta contra el JNE. Según el candidato de PL, no participará porque este organismo electoral suspendió a veinte aspirantes a alcaldías y regiones de Perú Libertario.

El 20 de agosto, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral resolvió amonestarlo por haber anunciado que no estará presente en el debate.

Todos los candidatos que firmaron el Pacto Ético Electoral están obligados a participar de los debates organizados por el JNE, tal como lo señala el punto 7 con la finalidad de dar a conocer a la población sus planes de gobierno.

Hace unos días, Ricardo Belmont dijo que no iba a participar de los debates municipales porque los consideró una “feria”. “Un debate que parece una feria o un casting para telenovelas, no sé si va haber debate, para mí nunca sirvieron, la gente ya sabe por quién va a votar".

Actualmente Belmont está segundo en las encuestas de intención de voto a dos semanas de las Elecciones Municipales.