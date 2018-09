Sobre la Reforma

Además de lo dicho sobre la reforma del Poder Judicial, debe tenerse en cuenta lo siguiente, también aplicable al Ministerio Público: 1) La Ley Orgánica del PJ les permite a jueces y fiscales dedicarse a la enseñanza universitaria, lo que debería restringirse. Muchos son convocados por universidades no por su sapiencia, sino como un seguro de centros que tienen litigios y denuncias, son una protección contra la impunidad. Si tomamos en cuenta que siempre el pretexto para la demora es “la carga procesal”, cómo explicar que tengan tiempo para a la enseñanza y no lo tengan para atender sus tareas en el PJ o el MP. 2) Sanciones efectivas y severas: en la mayoría de los casos cuando se aplica una sanción, esta es ridícula. Pero las oficinas de control, casi siempre, justifican el comportamiento de jueces y fiscales absolviendo o declarando infundadas las quejas que interponen litigantes y abogados. Hace apenas 2 meses la OCMA “sancionó” al juez que liberó al empresario Guillermo Riera que mató a 3 personas en la Costa Verde. ¿Y saben cuál fue la sanción? 5% de su haber mensual. Sí, 500 soles. ¿Podría publicar el PJ y el MP la relación de sancionados en los últimos 2 años? 3) Hay vocales supremos provisionales o superiores que han dado examen para convertirse en Supremos titulares, y fueron desaprobados 2, 3 y hasta 4 veces y siguen administrando justicia. ¿Acaso no deberían los jalados ser invitados al retiro? 4) El 2007 se creó la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL en el Poder Judicial, que tenía que investigar el incremento patrimonial de jueces y vocales cuando fuera injustificado. ¿Alguien sabe de un caso en que dicha Unidad comprobó un incremento injustificado?

El dilema del prisionero

Con la abstención de la bankada de Fuerza Popular para la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia sobre la reforma del CNM, ha entrado la estrategia de la mala política que es “ el arte de la manipulación continua”. En ese juego de tronos por el poder están en el dilema del prisionero, de cooperar o no con las reformas planteadas por el Ejecutivo. En su estrategia analizan que si lo hacen, gana el Presidente, y si no cooperan analizan que su pérdida (electoral) no sea sustancial. Es decir, la estrategia de abstención de la bankada de FP,¿ muestra el criterio egoísta (ganar la elección del 2021) frente al criterio del bien común de reformar la Constitución. La mejor estrategia política es cooperar para que la ganancia sea del país.

El estudiante y la práctica artística

Para la formación y el perfeccionamiento del estudiante, el desarrollo de sus capacidades de sentir y crear es imprescindible. Para esto hay la necesidad de una preparación adecuada por parte de quien tenga las riendas de la enseñanza en este ámbito. Como es sabido, mediante la práctica artística el estudiante puede alcanzar una vida valorativa completa y positiva. Se hace más humano: siendo solidario, preocupándose por todas las cosas

que le rodean –la naturaleza, sus semejantes y sus destinos–, llenando su mente y espíritu de las cosas positivas que le puedan dar felicidad y bienestar.

Además, buscando la belleza:

aproximándose a las obras artísticas para renovarse, deleitarse espiritualmente y adentrarse en lo más profundo de las cosas y de él mismo. Viviendo la belleza: expresando o traduciendo su actitud estética y ética hacia el mundo.

