Fiscalía advierte que Keiko busca impunidad en caso Cocteles de FP

El futuro de la investigación a Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, por el caso Cocteles de Fuerza Popular, se conocerá el 11 de octubre, cuando la Sala Penal Permanente dictamine si la pesquisa debe ser archivada o continúa su curso.

La decisión será tomada luego de realizarse la audiencia en la que se evaluó el recurso de casación interpuesto por la pareja, investigada por el presunto delito de lavado de activos. Fujimori Higuchi y su esposo buscan que la investigación del fiscal José Domingo Pérez finalice ahora mismo.

Durante la audiencia, el fiscal supremo Abel Salazar sostuvo que el Ministerio Público tiene la facultad para extender el plazo de la investigación, después de que la Sala Penal Nacional aceptó un pedido para investigarlos bajo la Ley de Crimen Organizado, por un plazo de 36 meses.

Salazar hizo un llamado a la sala que preside la magistrada Elvia Barrios para que no declaren fundado el recurso de casación y la investigación continúe.

Aseguró que la casación de Keiko Fujimori en el fondo busca la impunidad y que el caso sea archivado.

"Su sala no debe permitir que, como último recurso de los investigados, se pretenda conseguir ser salvados por la campana. Recurrir a mecanismos que no son los pertinentes para evitar los nichos de impunidad que aquí se están tratando de fijar", expresó.

El fiscal supremo explicó que ya se han realizado 50 diligencias por el caso cócteles, y no tres como afirma la defensa de Keiko Fujimori. "Se investiga un delito de complejidad que requiere una pesquisa amplia. No es necesario jurisprudencia específica para este caso", indicó, tras apuntar que un recurso de este tipo representa un intento de parálisis de la actividad fiscal.

Por su parte, Giuliana Loza, abogada de Fujimori, señaló que la disposición para ampliar el plazo de investigación es inválida.

"En este caso, no se aplica la Ley de Crimen Organizado. Es inconstitucional. La jurisprudencia no lo establece. No se han hecho diligencias urgentes. ¿Por qué Keiko Fujimori tiene que ser investigada por 36 meses?", manifestó.

CASO APORTES 2011

El segundo recurso de casación sobre el que deberá pronunciarse la Sala Penal Permanente está relacionado a la investigación a los aportes de campaña que Fuerza Popular no habría declarado en el 2011.

Como en el caso anterior, la defensa de la agrupación política también pide que la investigación finalice ahora.

Juan Carlos Alarcón, abogado de Fuerza Popular, indicó que las diligencias iniciaron el 20 de octubre de 2015.

La fiscal suprema Bersabeth Revilla justificó la ampliación del plazo de investigación.

La sentencia de este caso también se conocerá el 11 de octubre.❧

EL DATO