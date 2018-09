Gustavo Adrianzén: “No les conviene tratar la reforma política porque plantea la no reelección”

Adrianzén. Si en 2 semanas no sale el referéndum, Vizcarra tiene que saber que lo han mecido.

¿Qué está sucediendo con el tema de la reforma? Da la impresión de que el Congreso la quiere retrasar.

Es lo mismo que he entendido. El presidente del Congreso dice que es urgente la reforma del sistema de justicia, pero la reforma política puede esperar hasta el 2021. No les conviene tratar la reforma política porque plantea la no reelección, la bicameralidad, la fiscalización de las campañas políticas. Eso que atañe directamente al Congreso, al statu quo parlamentario. Y nos quieren entretener con lo del sistema de administración de justicia, que por cierto viene con contrabando, pues están proponiendo que el jefe de ONPE y de Reniec sean elegidos por el Parlamento.

Eso es inadmisible, por eso se propuso que los elija el CNM.

El Congreso también tendría facultades para remover a los jefes de ONPE y Reniec. Entonces, si no están a la medida o si son incómodos, los cambian y pueden elegir a quien quieran. Es un síntoma perverso de cómo pretenden conducir la reforma constitucional de Vizcarra.

El plazo para el referéndum se está venciendo. ¿Qué podría hacer el presidente?

No puede ceder ni un centímetro porque tiene el respaldo ciudadano, pero si la ciudadanía no lo ve correspondido con acciones concretas, se lo puede quitar. Ese es un mensaje que él tiene que interpretar en términos políticos para no claudicar en lo que ya ha presentado. Si esos proyectos merecen corregirse, que se corrijan, pero que la idea central de referéndum con una transformación del sistema político y el sistema judicial vaya de todas maneras.

Para algunos, existen insumos suficientes para que el presidente cierre el Congreso.

Podría, pero no veo que sea necesario. El 28 de julio el presidente presentó cuatro proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia. La desatención que a la fecha tiene ese pedido ya es causal para que el presidente disponga que el titular de la PCM haga cuestión de confianza al Congreso sobre estos temas, y si aquello no prospera, ya sabemos cuál es el camino. Si dentro de dos semanas no se ha cumplido con el referéndum, el presidente tiene que darse cuenta de que lo han mecido y tomar un rumbo diferente, que no es otro que la cuestión de confianza.

Eso si antes no llega un pedido de vacancia.

Con un Congreso tan desacreditado como el que tenemos, con una popularidad prácticamente en cero, ¿qué respaldo podría tener una propuesta de vacancia?

¿Qué podría pasar en los próximos días con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry?

La situación está llegando a un punto crítico. Inicialmente se dijo que los partidos de oposición lo querían fuera, después que eran los rojos y caviares. Ahora, 31 distritos fiscales se han pronunciado proponiéndole que dé un paso al costado. Chávarry tiene que hacer una reflexión personal.