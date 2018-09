Barnechea y Diez Canseco se enfrentan [VIDEO]

Conflictos en el Partido Acción Popular no cesan. En un video que circula en las redes sociales, el ex candidato presidencial de la lampa, Alfredo Barnechea, encabeza una actividad partidaria y hace una grave denuncia contra los accionpopulistas Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila.

Barnechea, quien perdió las elecciones del 2016, cuestiona a sus correligionarios por su apoyo a la candidatura a la alcaldía de coronel Portillo (Pucallpa) de Luis Valdez, quien nada menos que procesado por lavado de activos, narcotráfico y el asesinato del periodista Alberto Rivera.

“Ojo con esto, voy a ser muy riguroso con esto, no voy a permitir ladrones en Acción Popular...Es un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y Edmundo del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante a Pucallpa (…) Conmigo no habrá narcotraficantes en Acción Popular. ¿Cómo es posible que un señor que tiene crímenes fuera candidato del partido? ¿A qué retrasado mental se le ocurrió eso?”, declaró.

Por su parte, Raúl Diez Canseco exigió a Barnechea que se retracte y afirmó que su presencia en Pucallpa el 18 de mayo último fue para participar de una invitación que le hizo la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Ucayali, pero no para proclamar postulaciones partidarias y “menos candidaturas cuestionadas por acusaciones de narcotráfico”.

“Cuando iba al aeropuerto, unos jóvenes del partido me pidieron que pase al local para saludar y me pareció bonito. Entré a la reunión y no había más que jóvenes y cuando empecé a hablar, apareció este señor Valdez a mi costado. Nadie me había indicado o anotado que él iba a ir y ellos hicieron mal aprovechamiento de una presencia en una reunión partidaria”, aseguró a través de un comunicado.

El despacho de prensa del congresista Edmundo del Águila informó a La República que el parlamentario se encontraba de viaje.

Hoy más que nunca no debemos permitir mentiras ni insultos: necesaria aclaración a Alfredo Barnechea.

>>>VIDEO: https://t.co/gSdUjF9xBN pic.twitter.com/qA7iwq8fw7 — Raúl Diez Canseco (@rauldiezcanseco) 13 de septiembre de 2018

En tanto, según ha trascendido, la guerra interna en Acción Popular habría iniciado a razón de que Barnechea y Diez Canseco quieren postular a la Presidencia de la República por el partido el ex jefe de Estado Fernando Belaunde Terry.