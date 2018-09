“Organizaciones sociales fiscalizarán obras para evitar la corrupción”

¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio para luchar contra la corrupción?

No debemos ver la corrupción solamente en el sentido de que nuestros gobernantes hayan recibido algún soborno, sino también en su falta de visión de gobierno para el desarrollo de La Libertad. Directamente el contrato de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) para que la ejecute la empresa Odebrecht, evidenciaría el entreguismo de parte de las gestiones aprista y apepista. Más allá de que muchos candidatos digan que la tercera etapa se tiene que ejecutar sí o sí, porque está perjudicando a trabajadores, constructoras y sobre todo a la empresa Casa Grande, que será la más beneficiada del canal Madre; responsabilizamos al Apra por firmar un contrato entreguista que daba gratuitamente la infraestructura de riego por 25 años a Odebrecht. César Acuña tuvo la oportunidad el 2014 para resolver el contrato; sin embargo, mediante adenda, le amplió el plazo.

Bien, pero ¿cómo combatir la corrupción en las dependencias de la región?

Nosotros vamos a poner a funcionarios en las gerencias regionales usando la meritocracia en la gestión pública. La nueva gestión pública se basa en ello. Pero no solamente gente que tenga mérito técnico, sino también compromiso social, valores. En nuestro equipo hay gente comprometida con el desarrollo de los pueblos verdaderamente y no gente oportunista que nace de la noche a la mañana. Pero lo más importante para combatir la corrupción es empoderar a las organizaciones sociales de base para que fiscalicen las licitaciones de obras, sobre todo en pistas y veredas.

¿De qué manera enfrentar la inseguridad ciudadana?

El principal problema de la inseguridad ciudadana en Trujillo es la extorsión, no solo el robo al paso sino la criminalidad organizada. Ahí es donde el gobierno regional debe hacer inversión. Existe el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, creado con 200 millones de soles al año que la actual gestión no ha tocado ni un sol. Nosotros tenemos la capacidad técnica suficiente para que a través de un perfil o expediente se saque ese dinero y se use en apoyo tecnológico a la Policía. Necesitamos laboratorios de informática para poder intervenir las redes de extorsión que existen a través de la telefonía. Además, impulsaremos la participación ciudadana, pues fortaleceremos las rondas en el campo y en la ciudad.

¿Qué perspectivas para solucionar la problemática en Salud?

Aquí debo preguntar ¿qué trujillano no ha sido víctima del mal sistema de Salud? Mi hermano murió por una mala gestión en EsSalud. En La Libertad tenemos el Hospital Virgen de la Puerta (EsSalud), el Hospital Belén, el Hospital Regional Docente, el Instituto Regional Oftalmológico (IRO) y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN). Vamos a un tema álgido como el maternoinfantil. En el Belén, Regional y Virgen de la Puerta existe área maternoinfantil, que deberían contar con los mismos equipos y los profesionales especializados. Pero como no tenemos la capacidad suficiente para tener muchos equipos y médicos se reparten unos cuantos en cada hospital. Lo que tenemos que hacer es generar un hospital especializado para cada área de atención. Ese es nuestro compromiso. Más aún, implementaremos nuestras postas y nosocomios de la sierra.

¿Cómo revertir los altos índices de anemia y desnutrición infantil?

Nosotros implementaremos el Programa Salud Comunitaria, que prevé la promotoría en salud que antes se hacía. La desnutrición es un tema de educación alimentaria, cómo educas a la madre para dar la dieta adecuada a sus niños e incluso la dieta de ella cuando está embarazada y evitar la anemia y desnutrición crónica.