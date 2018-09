Desde Adentro

WALTER GUTIÉRREZ DICE QUE NO SE REELEGIRÁ

Una vez es suficiente

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reveló que no piensa en reelegirse para el cargo. De hecho, aseguró que no se presentará para tentar una segunda gestión. Gutiérrez asumió en setiembre de 2016 y se quedará al frente de la Defensoría hasta el 2021. Ayer se presentó en el Congreso para dar su opinión sobre la reforma política y judicial.

PRESIDENTE VIZCARRA LA INICIÓ HACE UNOS DÍAS

Obra suspendida

La obra de mejoramiento de la vía Checca-Mazocruz, en Puno, que el presidente Martín Vizcarra puso en marcha hace dos semanas, fue suspendida por orden del Poder Judicial en Lima, que admitió la medida cautelar presentada por las empresas perdedoras en el proceso de licitación. Las autoridades de la zona se alistan para protestar.

NO SE DEBE PROHIBIR MENSAJES HOMOFÓBICOS, DICE

Otra de Rosas Jr.

Christian Rosas, hijo del fujimorista Julio Rosas, no deja de sorprender. Dijo que no se puede prohibir los mensajes homofóbicos porque los ciudadanos tienen derecho a expresarse, en abierta contradicción con la ley. Además, según el vocero de la campaña “Con mis hijos no te metas”, no se puede impedir a la gente que desee dejar la homosexualidad.

ACCESITARIA DE BENICIO RÍOS RECIBIÓ CREDENCIALES

Luz Cruz Teves, nueva congresista

Luego de la vacancia de Benicio Ríos, sobre quien pesa una condena de siete años por corrupción, Luz Cruz Tévez recibió ayer las credenciales como nueva congresista de la República. Militante de Alianza Para el Progreso, Cruz había quedado en segundo lugar en la lista de su partido en la región Cusco, en las elecciones generales de 2016.

A PARLAMENTARIO ANDINO MARIANO GONZALES

Podrían levantarle la inmunidad

El Poder Judicial evalúa el requerimiento de la Fiscalía para iniciar el trámite del levantamiento de inmunidad al parlamentario andino y exministro de Defensa Mariano Gonzales. Este funcionario es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por, presuntamente, haber firmado contratos simulados con Odebrecht.

NUEVO PERÚ, CON VERÓNIKA MENDOZA AL FRENTE

Apoyaría recojo de firmas

Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, apoyaría un eventual recojo de firmas para el referéndum, si es que el Congreso de la República no aprueba la reforma judicial y política, adelantó el vocero de la bancada de esa agrupacipón, Alberto Quintanilla Chacón.