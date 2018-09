Juez ordenó congelar las propiedades de Susana Villarán.

Nueva medida restrictiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. El Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó congelar sus propiedades, con la finalidad de garantizar el pago de reparación civil.

Susana Villarán no podrá hacer uso de los inmuebles, en cuanto gestión de venta o hipoteca de las respectivas propiedades, según reveló Panorama. Esta medida fue dictada en el marco de la investigación que se le sigue a la ex alcaldesa por el Caso Lava Jato, donde se le investiga por el financiamiento de la campaña del 'No a la Revocatoria'.

Son 17 tiendas que la ex burgomaestre de la capital que fueron congeladas. Sin embargo, no solo afecta directamente a Susana Villarán, sino también a sus hermanos y ex esposo, con quienes comparte la posesión de dichos inmuebles.

El Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió que esta medida de inhibición también alcance a su ex gerente municipal, José Miguel Castro. Dos propiedades de él quedarán congeladas.