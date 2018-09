Ministro advierte ‘persecución política’ contra Vizcarra

La bancada de Fuerza Popular (FP) y el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarrry (defendido por el fujimorismo), están detrás de lo que el ministro de Justicia llama "un animo de persecución política" contra el presidente Martín Vizcarra, justo en momentos en que se debería estar debatiendo la reforma política y judicial impulsada por el gobierno.

Los antecedentes, desde la posición del Ejecutivo, hablan por sí solos.

El último y más grave, y que ha terminado por disparar todas las alarmas, es el anuncio realizado por el titular de la Comisión de Fiscalización, Luis López Vilela (FP), en el sentido de que Vizcarra será citado por el caso Chinchero.

Como se recuerda, el tema de la adenda del contrato del aeropuerto terminó con la renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Kuczynski, del hoy presidente de la República, entonces principal impulsor del proyecto.

Al anuncio de la Comisión de Fiscalización se le suma que, apenas cuatro días atrás, Chávarry abrió investigación preliminar a Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas en el período de Kuczynski por el delito de cohecho activo genérico, debido al caso de Chinchero.

Persecución

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el asesor legal del gobierno, ve una relación y una coincidencia entre ambos elementos. Y ayer lo dejó en claro.

“El tema del señor Thorne obviamente apunta a un reto mayor que es comprometer al presidente de la República, aquí se evidencia una actitud sistemática, pareciera ser que se está utilizando, con entes rectores, como el Ministerio Público, para acudir a una gravísima persecución política", alertó Zeballos.

Desde las filas del oficialismo han salido a reclamar por esta citación anunciada por Fiscalización.

“La motivación de una investigación de este tipo, prácticamente un año después, es claramente una motivación política. Es irrisorio, es increíble cómo el Parlamento utiliza este tipo de artimañas (…) Sin duda, yo creo que hay una coordinación política entre el señor Chávarrry y el fujimorismo que están jugando a la par contra el presidente Vizcarra”, declaró a su vez el vocero de la bancada oficialista, Gilbert Violeta.

Una posición parecida tuvo su colega de bancada, Carlos Bruce: “La campaña (de Fuerza Popular) contra el presidente es muy obvia y, si ustedes ven en las encuestas, la gente reprueba ese tipo de actitudes. Si lo vacan, estarían cavando su tumba”.

Pero no solo el oficialismo apunta a una pretensión del fujimorismo por vacar a Vizcarra. Desde Nuevo Perú, la congresista Indira Huilca también se pronunció al respecto.

“El fujimorismo está volviendo a la carga con una estrategia de querer usar el Congreso como una vía de generar algún tipo de acusación constitucional contra determinadas autoridades (...) Es una estrategia que ya la usaron el año pasado durante el proceso de vacancia, más allá de que el señor Kuczynski tenía que ser investigado por los canales respectivos", señaló Huilca.

¿Por qué el oficialismo percibe que Chávarry y el fujimorismo están juntos, detrás de una persecución contra Vizcarra?

En las opiniones de sus representantes: por la cadena de hechos.

Primero es la apertura de la investigación a Thorne. Luego, el traslado de información de parte de Chávarrry a la Comisión de Fiscalización sobre Chinchero. Y, finalmente, la futura invitación a declarar a Vizcarra (la fecha se sabrá la semana próxima, cuando ese grupo de trabajo parlamentario sesione).

El propio titular de esta comisión comentó que se encuentran analizando los documentos derivados desde el Ministerio Público: “La documentación que nos alcanzó el fiscal de la Nación la estamos viendo (…) lo estamos poniendo en orden del día en la comisión para debatirlo. (…) hasta el momento los congresistas quieren que invite al señor Vizcarra”, dijo López Vilela.

Cuestión de confianza

Zeballos apeló ayer al “sano juicio” de la bancada naranja, sin embargo dejó en claro que así como el Congreso puede abrir investigaciones en el marco constitucional, la presidencia tiene la facultad de presentar una cuestión de confianza en determinadas circunstancias. Un pedido que se escucha hace meses en las calles, frente a la crisis judicial, según lo ha recogido el mismo Vizcarra en sus visitas a provincias.

“El presidente tiene en sus manos la posibilidad, en determinadas circunstancias, de proponer una orden de confianza, así como el Congreso hay la posibilidad abrir cualquier investigación, apegado a derecho. Pero que no se confunda a la opinión pública y que se esté utilizando malintencionadamente los mecanismos constitucionales”, puntualizó el titular de Justicia.

Coincidencias

“Hay una coincidencia de acciones. ¿No nos llama poderosamente la atención que en el caso del expresidente Kuczynski, en menos de 24 horas ya se estaba motivando una vacancia (…) todos los involucrados con 'Los Cuellos Blancos del Callao' están tras las rejas y extrañamente a un vocal supremo como Hinostroza, con las prerrogativas constitucionales que tiene y con la venia en el Congreso, no se le ha levantado ninguna prerrogativa y mucho menos convocado. ¡Ya han pasado más de 30 días! ¿Esto no denota algún nivel de privilegio?”, expresó el ministro.

El premier Villanueva ha buscado bajar el tono a lo que sería una "persecución política" contra Vizcarra. Ayer dijo que la referida citación "son cosas de la democracia" y que no cree que haya intenciones de vacar al presidente.

"Esta película ya la hemos visto con Kuczynski" afirmó la periodista Rosa María Palacios. Explicó que la investigación contra el exministro Thorne deja la puerta abierta para investigar al presidente con la finalidad de crear un clima de incorrección alrededor de Vizcarra que permita nuevamente poner la vacancia en la agenda.

Sin embargo, Palacios precisó que el tema que han elegido para investigar al mandatario es un caso que, a nivel de Fiscalía, es cosa decidida.

"El entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó la investigación contra Vizcarra porque no encontró ninguna causa para procesarlo. Eso constituye una cosa decidida: no te pueden investigar eternamente, excepto que aparezcan nuevas pruebas y en el caso de Vizcarra no hay nada nuevo", remarcó.

De allí que advirtió que los abogados de Vizcarra deberían responder inmediatamente que no hay nada que discutir sobre su persona.

Aráoz afirma que fiscal está deslegitimado y FP lo protege

- Enterada de la intención del fujimorismo en llevar al presidente Martín Vizcarra a la Comisión de Fiscalización por el caso Chinchero, la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, dijo esperar que no se tenga una intención de querer vacar al jefe de Estado.

- En ese sentido, afirmó que este caso ya fue aclarado y no hay ninguna imputación penal contra Vizcarra. Para Aráoz está claro "que se quiere molestar al presidente de la República".

- De otro lado, consideró que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, está deslegitimado y que la bancada de Fuerza Popular lo sigue protegiendo.

- En tanto, la oficialista negó haber solicitado al jefe de Estado la renuncia del primer ministro César Villanueva.

Carlos Bruce - Congresista de PPK

“Si el fujimorismo lo vaca estaría cavando su tumba. Demostrarían que les importa poco el país. La campaña de Fuerza Popular es muy obvia”.

Marisa Glave - Legisladora de Nuevo Perú

“Parece que esto está orquestado con lo que ha dicho la 'señora K'. El fujimorismo debe entender que el país está cansado de sus actitudes”.