Regidor Quispe denunciará a secretario municipal por omisión de funciones

El regidor oficialista Pedro Quispe anunció que iniciará medidas legales contra el secretario general de la comuna provincial, Luis Hidalgo Ortiz. Según el concejal, el funcionario habría incurrido en omisión de funciones al no enviar su solicitud para accesitario al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Quispe deja hoy el municipio provincial para postular al mismo cargo con el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio. La ley pide que solicite una licencia 30 días antes de las elecciones del 7 octubre, pero Hidalgo no hizo el trámite, pese a que hace dos meses el concejo municipal aprobó la licencia del regidor.

Se agrega a esto que el secretario municipal tampoco envió al regidor la citación para la sesión extraordinaria de ayer.

Esto fue la gota que derramó el vaso. "Le he pedido explicaciones y me dijo que se olvidó. Eso no puede ser aceptable. Voy a denunciarlo por omisión de funciones. Parece que tiene algo conmigo", dijo Quispe.

Por su parte, Hidalgo manifestó que los documentos se habrían traspapelado en su oficina. Considera que la denuncia no es cierta y esperará la respectiva notificación.