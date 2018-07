García Belaunde sobre Comisión de Reforma Judicial: “No creo que puedan hacer un gran trabajo”

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, sostuvo que el tiempo que tendrá la Comisión de Reforma Judicial, para presentar un informe, es “demasiado corto” y no cree que puedan hacer un buen trabajo.

“No dudo de la buena intención de los nombrados, son todos gente de prestigio con experiencia, algunos más que otros, pero no creo que puedan hacer un gran trabajo en tan poco tiempo. Es un tema de tiempo”, manifestó a la prensa.

El parlamentario añadió que las reformas que se han hecho hasta ahora implican un cambio de personas, pero no el sistema completo, por lo que consideró que eso es lo más difícil.



“No hay ningún cuestionamiento individual (a los integrantes de la comisión). Creo que están bien elegidos, el tema no es fácil. En diez o doce días no van a poder hacer mucho”, indicó García Belaunde.



El presidente Martín Vizcarra designó siete personas para conformar la Comisión de Reforma Judicial. El grupo de trabajo es presidido por Allan Wagner y tendrá la misión de emitir las medidas para realizar una reforma integral en el sistema de justicia. El informe será expuesto por el mandatario este 28 de julio ante el Congreso, por lo que el tiempo que tiene el grupo de trabajo es solo de 12 días.