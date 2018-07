César Hinostroza: “No se negoció nada”

El juez supremo César Hinostroza responde a varias interrogantes surgidas de sus conversaciones sospechosas, grabadas con autorización judicial. Lo niega todo, pero siembra dudas.

¿Quién le facilitó los pasajes y entradas para el Mundial de Rusia?

Rechazo totalmente y con pruebas en la mano que el señor Edwin Oviedo me haya obsequiado entradas o haya comprado pasajes para viajar a Rusia. Tengo a la mano el voucher del depósito bancario de la compra de las entradas, que ese dinero se envía a la FIFA, solo así la FIFA le envía a usted su acreditación que se llama el “FAN ID”.

Entonces ¿por qué se lo pidió al empresario Antonio Camayo? ¿Cuál era la necesidad?

(Oviedo) no me ha pagado nada y ahora me pregunta por qué, ¡por qué! Ya le estoy diciendo, señorita. (Hablé con Camayo) por lo del pasaporte, ese pasaporte es del FAN ID. Usted no puede entrar en Rusia sin eso, entonces yo no sabía cómo era ese FAN ID, en vista de que no sabía a quién preguntar por los trámites.

¿Por esa razón conversó con Camayo?

Claro, como nunca me contestaron, por mi cuenta tuve que hacer eso. Y eso no es nada ilegal ni irregular. El señor Oviedo, por si acaso, no tiene ningún proceso en esta sala (Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema). No sé de dónde especulan. (Yo hablé con el señor Camayo) para preguntarle sobre el trámite de cómo se obtiene la acreditación para ir a Rusia, porque no se necesitaba visa sino la acreditación de la FIFA. Y eso lo sabe la Federación (Peruana de Fútbol), nadie más.

¿Pero por qué habla con Camayo y no con otra persona?

Porque el señor Camayo es mi paisano, es conocido, además él es deportista como yo. Es mi paisano (de Junín).

¿Asistió el presidente del CNM, Orlando Velásquez, a su agasajo en una casa de La Planicie, que supuestamente organizó Camayo?

Eso no tiene contenido penal, no es una falta disciplinaria, es parte de la vida privada. No voy a contestar eso, yo no soy testigo. Ya la autoridad verá si eso es delito para contestar eso.

En 2017, usted fue vocal ponente en un caso en el que se absolvió a un sentenciado a 30 años de cárcel por la violación de una niña de 13 años, supuestamente por falta de pruebas. ¿No fue suficiente la versión de la víctima?

Cuando no se sabe de leyes, es muy difícil que se entienda.

Es su oportunidad para explicarlo.

En el derecho penal existe una figura que se llama “error de tipo”, que se da cuando una persona que tiene relaciones con una mujer cree que tiene más de 14 años y se equivoca por equis razones y resulta que era menor. Si en el juicio el procesado demuestra que ha incurrido en este error, se aplica el artículo 14 del Código Penal, que dice que el error sobre la edad de la víctima puede dar lugar a dos cosas: o se le atenúa la pena o se le exime, siempre y cuando la relación sexual sea de mutuo acuerdo. Sí existe consentimiento y él incurre en error, error alegado desde un comienzo por él.

¿Qué sucedió en este caso?

Este señor la enamoró por Facebook, fueron al hotel cuatro veces y la menor le dijo que tenía 14 años. En el juicio la mamá dice que su hija aparenta tener 14 años y la misma niña dice que ella le dijo que tenía 14 años y, finalmente, los padres dicen que han obligado a su hija a que lo denuncie. La absolución fue producto de las pruebas.

¿Cómo explica los audios difundidos por IDL-Reporteros?

Es un cargamontón por una cuestión personal. Aquí no se ha negociado nada. Aquí yo digo qué quieren, en plural. No cabe la posibilidad de que me estuviera dirigiendo al abogado.

Usted tiene una versión diferente de lo que se escucha.

Sucede que entró un secretario de confianza que lleva el caso (de la violación de una niña) y le formulo una pregunta, y eso no es ninguna negociación ni acuerdo.

¿De qué caso se trataba?

Mis secretarios se han puesto a buscar un caso de violación durante todo abril de este año y lo que encontramos es un caso en el que elevamos la pena al acusado cuando lo que se pedía era la absolución.

¿Por qué preguntó si la menor estaba “desflorada”?

Porque en una denuncia de violación se pregunta si hubo consumación o no, porque también puede haber tentativa. El caso es que en los expedientes que se vieron ese mes se elevaron las condenas.

¿Quién es la señora K?

Disculpe, no tengo tiempo para más preguntas.