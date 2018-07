Lescano afirma que lista alterna a FP para Mesa Directiva solo es simbólica

A pocos días de la presentación de las listas que optarán por dirigir la Mesa Directiva del Congreso, el parlamentario Yonhy Lescano consideró que la eventual presentación de una lista alterna que compita con la bancada de Fuerza Popular por este cargo sería solo simbólica.



Lescano Ancieta indicó que los personajes incluidos en la relación no impedirán el inminente triunfo fujimorista en la elección por la presidencia del Congreso de la República.

El parlamentario por Acción Popular comentó a la Agencia Andina que es improbable que la Mesa Directiva no vuelva a quedar en las manos de Fuerza Popular, teniendo en cuenta que solo esta bancada tiene 62 escaños a su favor y recibe el apoyo de al menos seis legisladores no agrupados.



“El fujimorismo ha retomado su mayoría en el Parlamento; hay seis que votan con ellos, más los del bloque de Kenji Fujimori que también están volviendo a votar junto a este grupo, entonces son como 70 votos. Otra opción que los encare será simbólica”, exclamó.



Lescano también se refirió a una posible postulación suya a la presidencia del Congreso y así competir contra Fuerza Popular. La opción fue descartada de inmediato.



“Estamos en ‘stand by’, porque otros grupos tampoco han definido, porque ven que el fujimorismo tiene una gran mayoría. Entonces yo veo que cualquier esfuerzo que se haga no será productivo”, indicó Lescano.