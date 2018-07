La UIF reportó operaciones sospechosas de Odebrecht con empresa de Nava

La empresa Transportes Don Reyna empezó con un modesto capital de 15 mil 500 soles, y luego de trabajar para la constructora Odebrecht durante el segundo gobierno aprista de Alan García, aumentó dicho capital a 4,4 millones de soles. Transportes Don Reyna pertenece a los hijos del exsecretario general de García, el aprista Luis Nava Guibert, y a Juan Huesa Panizo, socio del Estudio Nava & Huesa Abogados, que fundó Luis Nava y que luego transfirió a su hijo Luis Nava Mendiola. Por cierto, Odebrecht también contrató los servicios de Nava & Huesa en el periodo gubernamental de Alan García, en cuya gestión se le otorgó a la constructora brasileña millonarios proyectos de obras públicas.

Porque consideró que no era una coincidencia que Transportes Don Reyna, de propiedad de los hijos del exsecretario presidencial, tuviera un crecimiento extraordinario durante el mandato de García, el fiscal de Lavado de Activos, José Antonio Castellanos, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), un informe sobre las actividades de la compañía que Luis Nava fundó en 1995 y transfirió a sus hijos en 2006 cuando comenzó a trabajar para Alan García. La UIF informó que Transportes Don Reyna tenía operaciones sospechosas con la brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el reporte de la UIF, existieron transferencias y depósitos, entre otras operaciones, por más de 35,4 millones de soles entre Transportes Don Reyna y Odebrecht, la mayor parte durante el segundo mandato aprista.

Desde entonces, el fiscal Castellanos obtuvo una pista segura que le permitirá desentrañar las triangulaciones entre Odebrecht, Transportes Don Reyna y el gobierno aprista de García, bajo el principio de que no existen casualidades.

MODUS OPERANDI

“Nota de Inteligencia Financiera sobre operaciones sospechosas remitido por la UIF (...) informa que la empresa Transportes Don Reyna ha realizado operaciones (depósitos y transferencias) con la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción por un total de S/ 7.032.608 y US$ 8.610.671”, señala en su informe el fiscal Castellanos. Es decir, en total 35,4 millones en soles

La UIF comunicó que los montos millonarios que manejó la empresa que preside y dirige el militante aprista José Nava Mendiola, hijo del exsecretario presidencial de Alan García, el aprista Luis Nava, no coincidían con sus actividades.

“El ROS (Reporte de Operaciones Sopechosas) fue remitido por el SO (Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado) a la UIF, debido a que el SO identificó que la empresa Transportes Don Reyna realizaba frecuentemente operaciones por grandes sumas de dinero sin guardar relación con su actividad económica”, indica el fiscal Castellanos.

Por este motivo, el titular de la Fiscalía de Lavado de activos solicitó a Odebrecht que le remitiera los contratos suscritos con Transportes Don Reyna y también con el Estudio Nava & Huesa, entre 2003 y 2017.

Odebrecht remitió al despacho del fiscal Castellanos una relación de 5 contratos con la constructora por 17,8 millones de dólares, sin incluir los documentos pertinentes. Pese a que el fiscal insistió en reiteradas oportunidades la entrega de las copias de los contratos con Transportes Don Reyna, la brasileña no lo hizo.

LA MISMA JUGADA

Así que el fiscal Castellanos solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho el allanamiento y descerraje de los almacenes donde Odebrecht guarda miles de cajas con archivos de documentos.

Los documentos son clave para verificar si existe relación entre el incremento de las contrataciones de Transportes Don Reyna por parte de Odebrecht durante el gobierno aprista de Alan García.

Basado en la lectura de los expedientes judiciales del caso Lava Jato en Brasil, y en las declaraciones de colaboradores eficaces sobre las modalidades que usó la constructora para pagar las coimas, el fiscal Castellanos ha encontrado muchas similitudes. Un mecanismo frecuente al que recurría Odebrecht para los abonos ilegales fue la contratación de empresas de propiedad de familiares de funcionarios de los gobiernos que le otorgaban las adjudicaciones de las millonarias obras públicas.

Mediante este esquema de corrupción, los beneficiarios finales de los sobornos son difícilmente identificables, lo que no significa que resulte imposible identificarlos.

El último domingo, el exsecretario presidencial Luis Nava Guibert, quien afirma no tener ninguna relación con Transportes Don Reyna, apareció en el programa Cuarto Poder para defender la empresa que presidió entre 1995 y 2006 y luego dejó a sus hijos José Antonio y Jean Pierre Nava Mendiola.

Luis Nava atribuyó a la extraordinaria gestión de su hijos que Transportes Don Reyna tuviera un enorme éxito comercial. Pero no pudo decir cómo es que Odebrecht eligió a la compañía de sus hijos y de su socio Juan Huesa Panizo.

“Transportes Don Reyna era una empresa próspera que tenía de 15 a 18 unidades (de camiones). Como cualquier empresa, trabajó con Odebrecht. Yo no sé por qué Odebrecht escogió a Transportes Don Reyna, será porque es una empresa eficiente y muy organizada”, arguyó.

El fiscal José Antonio Castellanos también hizo notar que Transportes Don Reyna tampoco pudo justificar los 3 millones de soles que pagó por 12 camiones que luego destinó a los proyectos de Odebrecht.

Originalmente, la empresa Conirsa –que estaba constituida por Odebrecht– fue la que importó los vehículos y luego se los vendió vía leasing a Transportes Don Reyna por intermedio del Banco Continental BBVA. Para el fiscal, se trataría de una simulación: como Transportes Don Reyna no contaba con dinero para adquirir los camiones que requería para sus obras, Odebrecht se los proporcionó mediante una triangulación.

Nava tampoco supo responder por qué Odebrecht vendió a Transportes Don Reyna.

“Conirsa trajo 55 camiones para usarlos directamente ellos. Yo no sé por qué no los usaron y los pusieron a la venta al Banco Continental BBVA. Luego, cinco de esos camiones los compró Transportes Don Reyna. Eso fue un trato comercial a través de un sistema leasing”, explicó. Castellanos sospecha que no es verdad.

Fundador de Estudio Nava & Huesa es abogado de Alan García

- Transportes Don Reyna –por el nombre del padre de Luis Nava Guibert, Reynaldo Nava– fue fundada el 9 de septiembre de 1995 por José Nava Mendiola, su tío Carlos Nava Guibert y Juan Huesa Panizo.

- El 12 de marzo de 2003, los abogados del Partido Aprista Peruano (PAP) Luis Nava Guibert, Néstor Walqui Hinojosa y Genaro Vélez Castro fundaron el Estudio Nava, Walqui & Vélez Abogados. Genaro Vélez es abogado de Alan García Pérez.

- El 23 de marzo de 2004, Luis Nava Guibert renunció al estudio y transfirió sus acciones a su hijo Luis Nava Mendiola. Desde entonces el bufete se denomina Nava & Huesa Abogados.

- De acuerdo con el reporte que Odebrecht remitió al fiscal de Lavado de Activos, José Antonio Castellanos, la constructora también contrató los servicios de Nava & Huesa Abogados.