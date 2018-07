Ley mordaza: Juan Sheput presentó proyecto para derogar norma

El vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, presentó este miércoles un proyecto de ley que contempla derogar la denominada “Ley mordaza” que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados.

La iniciativa busca dejar sin efecto la norma que el Congreso promulgó —con el principal respaldo de Fuerza Popular y el Apra— por insistencia, pese a las observaciones que hizo el Ejecutivo y las advertencias de gremios periodísticos.

Según sustenta la iniciativa de Sheput, el objetivo de su propuesta es defender “la plena vigencia del derecho del ciudadano a recibir información del Estado a través de información publicada en medios de comunicación privados”.

También se remarca en otro punto las violaciones en que incurre la norma que impulsó Mauricio Mulder (Ley N°30793). Estos son la libertad de información, libertad de pensamiento y expresión, independencia constitucional del Poder Judicial y Ministerio Público.

En otro punto, se valora el atentado contra la actividad empresarial de los medios de comunicación en provincias, advertido durante la discusión en las comisiones cuando solo era una propuesta.

Ayer, durante la reunión que sostuvo Martín Vizcarra y la bancada de Peruanos por el Kambio, Sheput presentó al mandatario su proyecto para que este, utilizando su prerrogativa, presentara la iniciativa para que el Congreso lo atienda con carácter de urgencia.

“La idea no es que se apruebe de inmediato, sino que la opinión pública se dé cuenta de que este no es un problema de que los medios no pueden hacer plata o que el Gobierno no puede hacer publicidad, como algunos quieren encajonar. Se está haciendo un tremendo daño al ciudadano”, argumentó el martes.

Cabe anotar que esta tarde, el primer ministro César Villanueva anunció que están preparando una iniciativa con “mayor precisión y la mayor transparencia posible” para derogar la ‘Ley mordaza’.

